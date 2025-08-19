Відправлення армії США в Україну: у Трампа дали остаточну відповідь (відео)

Дональд Трамп не має наміру відправляти військовий контингент США в Україну й остаточно виключив будь-які наземні операції в нашій країні.

Водночас глава Білого дому допускає "інші військові варіанти", зокрема й у повітрі, заявила прес-секретарка президента США Керолайн Лівітт, повідомляє CNN.

"Це варіант і можливість. Я, безумовно, не буду виключати нічого з наявних у розпорядженні президента військових варіантів. Я дозволю йому це зробити. Можу сказати вам, що він остаточно виключив наземні операції", — заявила Лівітт.

Сам Трамп раніше заявив, що може дати особисті гарантії того, що не буде розміщувати американські війська на території України для забезпечення мирної угоди з Росією.

Лівітт також додала, що американський президент доручив команді з національної безпеки координувати свої дії з Європою і продовжувати обговорювати це питання з Україною і Росією.

"Ми, безумовно, можемо допомогти в координації і, можливо, надати інші гарантії безпеки нашим європейським союзникам. Президент розуміє, що гарантії безпеки критично важливі для забезпечення міцного миру", — наголосила вона.

Лівітт також сказала, що плани двосторонньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського перебувають "у стадії розроблення", і обговорюється "безліч варіантів".

"Обидва лідери висловили готовність сісти за стіл переговорів, і тому наша команда з національної безпеки допоможе обом країнам у цьому", — заявила вона журналістам.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп вважає, що якщо завершить війну між Україною і Росією, то потрапить до раю.

На прес-конференції Лівітт підтвердила, що це так, і наміри глави держави цілком серйозні.

Ми також повідомляли, що Путін не хоче, щоб Трамп був присутній на його зустрічі із Зеленським.