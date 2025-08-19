Отправка армии США в Украину: у Трампа дали окончательный ответ (видео)

Дональд Трамп не намерен отправлять военный контингент США в Украину и окончательно исключил любые наземные операции в нашей стране.

Related video

При этом глава Белого дома допускает "другие военные варианты", в том числе и в воздухе, заявила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт, сообщает CNN.

"Это вариант и возможность. Я, безусловно, не буду исключать ничего из имеющихся в распоряжении президента военных вариантов. Я позволю ему это сделать. Могу сказать вам, что он окончательно исключил наземные операции", — заявила Ливитт.

Сам Трамп ранее заявил, что может дать личные гарантии того, что не будет размещать американские войска на территории Украины для обеспечения мирного соглашения с Россией.

Ливитт также добавила, что американский президент поручил команде по национальной безопасности координировать свои действия с Европой и продолжать обсуждать этот вопрос с Украиной и Россией.

"Мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие гарантии безопасности нашим европейским союзникам. Президент понимает, что гарантии безопасности критически важны для обеспечения прочного мира", – подчеркнула она.

Ливитт также сказала, что планы двусторонней встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского находятся "в стадии разработки", и обсуждается "множество вариантов".

"Оба лидера выразили готовность сесть за стол переговоров, и поэтому наша команда по национальной безопасности поможет обеим странам в этом", — заявила она журналистам.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп считает, что если завершит войну между Украиной и Россией, то попадет в рай.

На пресс-конференции Ливитт подтвердила, что это так, и намерения главы государства вполне серьезные.

Мы также сообщали, что Путин не хочет, чтобы Трамп присутствовал на его встрече с Зеленским.