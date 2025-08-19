Трамп упевнений, що завершення війни в Україні допоможе йому потрапити в рай (відео)

Президент США Дональд Трамп стверджує, що якщо зможе припинити війну між Україною та Росією — це дасть йому змогу врятувати свою душу.

Таку неоднозначну заяву глава Білого дому зробив в інтерв'ю Fox and Friends лише через день після зустрічі в Білому домі з європейськими лідерами.

"Якщо я зможу врятувати від загибелі 7000 людей на тиждень, гадаю, це досить непогано. Я хочу спробувати потрапити в рай, якщо це можливо. Я чую, що в мене справи йдуть не дуже добре. Я дійсно на самому дні тотемного стовпа. Але якщо я зможу потрапити в рай, це буде однією з причин", — сказав політик.

Ще під час передвиборчих перегонів він обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Однак з часу його інавгурації минуло вже майже вісім місяців, а обіцяне так і не зроблено.

Проте Трамп дуже мріє отримати Нобелівську премію миру і вже неодноразово заявляв, що зміг за півроку зупинити шість воєн по всьому світу. За його словами, він думав, що припинити українсько-російську війну буде найлегше, але це якраз виявилося найважчим.

Американський президент упевнений, що припинення одного з найбільших конфліктів останніх років стало б величезним успіхом, який міг би принести президенту його довгоочікувану нагороду — або можливість потрапити до раю.

Однак Трампу насилу вдається переконати Росію сісти за стіл мирних переговорів. Минулого тижня президент США вперше з 2019 року зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час особистої зустрічі на Алясці два лідери почали обговорювати, що необхідно Росії для початку мирних переговорів з Україною. Путін ясно дав зрозуміти, що Москва не готова ініціювати негайне припинення вогню, яке підтримали інші європейські лідери і Трамп.

Додамо, що Трамп — практикуючий позаконфесійний християнин і раніше заявляв, що вірить, що може потрапити на небеса, творячи добро.

"Якщо я буду хорошим, я потраплю на небеса, а якщо буду поганим, то потраплю кудись іще — наприклад, туди, вірно?" — сказав Трамп ведучій Fox News Лорі Інгрем минулого року.

Раніше Фокус писав, чому зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні нічого не змінює. Ми також розповідали, що чиновники Трампа виглядали наляканими після зустрічі з Путіним.