"Впереди интересные времена": Трамп заявил, что Украине не дали шанса на победу из-за запретов

Президент США Дональд Трамп в социальной сети резко высказался о политике Джо Байдена в отношении Украины. Он отметил, что войны с Россией не было бы, если бы он оставался на посту.

Related video

Как сообщил Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, победить в войне без ударов по стране-агрессору невозможно. Он использовал спортивную аналогию и заявил, что нынешний подход администрации Джо Байдена не дает Украине шансов на победу.

По словам Трампа, в войне важно не только защищаться, но и иметь возможность действовать на опережение. Он сравнил ситуацию с Украиной и Россией с командой, которая имеет сильную защиту, но лишена права на атаку.

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как замечательная спортивная команда, которая имеет фантастическую защиту, но ей не разрешено играть в нападении. Нет никаких шансов на победу! То же самое касается Украины и России", — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что президент Джо Байден якобы не дал Украине возможности действовать жестко в ответ на российскую агрессию.

"Коварный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил бы Украине отбиваться, только защищаться. Как это сработало?" — отметил политик.

Трамп добавил, что если бы он занимал должность президента, войны бы вообще не произошло.

"В любом случае, этой войны никогда бы не произошло, если бы я был президентом — нулевого шанса. Интересные времена впереди!" — написал он.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вторжение России в Украину не произошло бы, если бы он оставался на посту президента США. Он также неоднократно обещал, что в случае своего возвращения в Белый дом смог бы быстро завершить войну.

Как сообщал Фокус, Трамп сравнил Крым с Техасом и сказал, что если бы отдал его, то его бы десятилетиями "преследовали" в СМИ.

Фокус также писал, что Дональд Трамп не намерен отправлять военный контингент США в Украину и окончательно исключил любые наземные операции в нашей стране.