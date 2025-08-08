Пентагон може повернути зброю для України до арсеналів США: під питанням ракети для ППО, — CNN

Міністерство оборони США, за словами інсайдерів, має можливість перенаправити зброю з пакетів військової допомоги України назад до арсеналів США. Це передбачає положення в так званому меморандумі Колбі, за яким мільярди призначених для України доларів можуть спрямувати на поповнення американських запасів.

Related video

Службову записку з пунктом про нову політику Пентагона щодо військової допомоги написав минулого місяця заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі, відомий скептик щодо озброєння України, повідомляє 8 серпня американський телеканал CNN з посиланням на чотири неназвані обізнані джерела. Журналісти зазначають, що в Міноборони США все ще лишаютсья побоювання щодо дефіциту ракет-перехоплювачів, систем протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів в американських арсеналах.

Журналісти нагадали, що міністр оборони США Піт Гегсет призупинив постачання великої партії військової допомоги до України в липні відповідно до меморандуму Кірбі, однак після розголошення паузи американський президент Дональд Трамп скасував її.

Втім меморандум Кірбі лишається чинним, зауважують в CNN з посиланням на інсайдерів. За даними джерел, перенаправлень призначеної для України зброї ще не було, проте нова політика Пентагону може загрожувати майже десятирічній Ініціативі сприяння безпеці в Україні (USAI). В межах цієї програми Сенат США уже виділив на фінансування зброї для України 800 мільйонів доларів, та невідомо, чи потрапить до українського війська виготовлена за ці кошти зброя.

В Сенаті своєю чергою включили в запропонований на 2026 рік Закон на національну оборону положення, що дозволить Пентагону "репоглинати" лише ту зброю, яка ще не передана Україні та більше не потрібна для діяльності програми USAI. Також у законопроєкті йдеться, що міністр оборони повинен буде повідомити Конгрес перед перенаправленням озброєння.

Яку військову допомогу Україні можуть повернути до США

За словами джерел, схвалений Гегсетом меморандум Колбі класифікує американські арсенали зброї на "червону", "жовту" та "зелену" категорії. Озброєння "червоної" та "жовтої" категоії оцінюється як дефіцитне, і тепер вимагає схвалення міністра оборони перед відправленням до інших країн. Інсайдери зазначають, що до "червоної" категорії відносяться зокрема ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot.

У Пентагоні відмовили CNN в коментарі.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль 5 серпня розповів про новий механізм військової допомоги Україні PURL, який створили США та НАТО. Згідно з даними Reuters, ідеться зокрема про "деталі та ракети Patriot".

У Пентагоні 25 липня повідомляли, що Державний департамент США схвалив продаж Україні зброї для САУ та ППО на 320 млн доларів.