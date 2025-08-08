Пентагон может вернуть оружие для Украины в арсеналы США: под вопросом ракеты для ПВО, — CNN

Министерство обороны США, по словам инсайдеров, имеет возможность перенаправить оружие из пакетов военной помощи Украине обратно в арсеналы США. Это предусматривает положение в так называемом меморандуме Колби, по которому миллиарды предназначенных для Украины долларов могут направить на пополнение американских запасов.

Служебную записку с пунктом о новой политике Пентагона по военной помощи написал в прошлом месяце заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби, известный скептик относительно вооружения Украины, сообщает 8 августа американский телеканал CNN со ссылкой на четыре неназванных осведомленных источника. Журналисты отмечают, что в Минобороны США все еще остаются опасения относительно дефицита ракет-перехватчиков, систем противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов в американских арсеналах.

Журналисты напомнили, что министр обороны США Пит Гегсет приостановил поставки крупной партии военной помощи Украине в июле в соответствии с меморандумом Кирби, однако после разглашения паузы американский президент Дональд Трамп отменил ее.

Впрочем меморандум Кирби остается в силе, отмечают в CNN со ссылкой на инсайдеров. По данным источников, перенаправлений предназначенного для Украины оружия еще не было, однако новая политика Пентагона может угрожать почти десятилетней Инициативе содействия безопасности в Украине (USAI). В рамках этой программы Сенат США уже выделил на финансирование оружия для Украины 800 миллионов долларов, но неизвестно, попадет ли в украинскую армию изготовленное за эти средства оружие.

В Сенате в свою очередь включили в предложенный на 2026 год Закон на национальную оборону положение, которое позволит Пентагону "репоглощать" только то оружие, которое еще не передано Украине и больше не нужно для деятельности программы USAI. Также в законопроекте говорится, что министр обороны должен будет уведомить Конгресс перед перенаправлением вооружения.

Какую военную помощь Украине могут вернуть в США

По словам источников, одобренный Гегсетом меморандум Колби классифицирует американские арсеналы оружия на "красную", "желтую" и "зеленую" категории. Вооружение "красной" и "желтой" категории оценивается как дефицитное, и теперь требует одобрения министра обороны перед отправкой в другие страны. Инсайдеры отмечают, что к "красной" категории относятся в частности ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

В Пентагоне отказали CNN в комментарии.

Напомним, министр обороны Денис Шмыгаль 5 августа рассказал о новом механизме военной помощи Украине PURL, который создали США и НАТО. Согласно данным Reuters, речь идет в частности о "деталях и ракетах Patriot".

В Пентагоне 25 июля сообщали, что Государственный департамент США одобрил продажу Украине оружия для САУ и ПВО на 320 млн долларов.