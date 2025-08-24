Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России, — WSJ

Пентагон уже на протяжении нескольких месяцев блокирует разрешение на использование Украиной ракет большой дальности для ударов вглубь территории России. Украина пыталась запустить по РФ американские тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS, однако получила отказ.

Блокируя разрешение на удары дальнобойным оружием по глубокому тылу России, США ограничивают таким образом Киев от применения мощного эффективного оружия в борьбе с врагом. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления нескольких американских чиновников.

С конца весны процедура одобрения, которая происходит на высоком уровне Министерства обороны США, помешала Украине запускать любые армейские тактические ракетные системы дальнего радиуса действия, или ATACMS, производства США, по целям в России, отметили неназванные чиновники. При этом процедура не была объявлена.

При этом Украина пыталась по крайней мере один раз применить ATACMS для удара по цели на территории РФ. Однако в ответ получила от американцев отказ на такие действия.

Почему Пентагон блокирует дальнобойные удары по России

Американские чиновники также рассказали, почему Пентагон блокирует разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России. Они отметили, что запрет связан с мирными усилиями администрации Белого дома, поскольку та пыталась склонить Кремль к началу переговоров о прекращении огня в Украине.

Отмечается, что разрешения на подобные удары предоставляет исключительно министр обороны США Пит Гегсет. Речь идет в частности о ATACMS и британско-французских ракетах Storm Shadow. Разрешение на применение Storm Shadow предоставляет также министр обороны, поскольку эти ракеты получают от США данные для наведения на цель.

Необъявленную вышеупомянутую процедуру придумал заместитель министра обороны Элбридж Колби, пишет издание. Именно этого человека связывают с кратковременным прекращением предоставления военной помощи Украине от США, которое случилось в начале июля.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп 21 августа заявлял, что победить в войне без ударов по агрессору невозможно. Он также критиковал подход администрации Джо Байдена не дает Украине шансов на победу.

В CNN 8 августа сообщали, что Министерство обороны США имеет возможность перенаправить оружие из пакетов военной помощи Украине обратно в арсеналы США.

Напомним, что обозреватели Defense Express в июле писали, что США могут передать Украине наступательное оборудование дальностью до 500 километров и более.