"Покладатись треба на себе": Лавров поскаржився на відсутність у Росії союзників

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що країна вперше за всю історію сама бореться проти всього Заходу. Він пригрозив Європі "великою війною" та заявив про використання України "ударного механізму".

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"Справ у нас чимало. Головна з цих справ — перемогти ворога. Вперше за всю історію Росія воює одна проти всього Заходу. У Першу світову, у Другу світову у нас були союзники. Зараз у нас союзників на полі бою немає. Тому покладатися треба на себе, не можна допускати ні слабкості, ні слабини", — сказав Лавров під час виступу на форумі 28 липня, як передали у ТАСС.

У The Moscow Times повідомили, що міністр заявив про загрозу "великої війни" через позицію Європи. З його слів, європейці "загубили інстинкт", який дозволяв розвивати діалог та краще розуміти наміри одне одного навіть за часів СРСР.

Лавров підтвердив, що Росія наполягає на так званих "законних вимовах", а саме невступі України в НАТО, відмови від розширення альянсу на схід та визнанні "реалій на землі", тобто анексії окупованих територій.

Російський "Інтерфакс" передав, що чиновник заявив про відкритість до діалогу зі США і будь-якою європейською країною. Американського президента Дональда Трампа він назвав "прагматиком", який "не хоче ніяких воєн" і на відміну від європейських лідерів "відкритий до діалогу".

Зі слів голови МЗС РФ, в Європі відроджуються сили, які хотіли знищити Росію і тепер обрали як "ударний механізм" Україну. Він наголосив, що зараз немає поваги, яка спостерігалася навіть у "холодну війну", коли діалог між СРСР і США не припинявся.

"Ось президент (Франції Емманюель — ред.) Макрон зателефонував нашому президенту, той одразу взяв слухавку. Щоправда, користі від цієї розмови було, прямо скажемо, мало, тому що потім президент Макрон почав робити публічні заяви, що на Росію треба натиснути, щоб вона погодилася негайно на припинення вогню без жодних умов", — поскаржився Лавров.

Нагадаємо, у Reuters повідомили, що Росія може готувати великомасштабний наступ, в якому візьмуть участь бійці КНДР. Окрім того, країна-агресорка продовжує отримувати північнокорейську зброю.

Аналітики ISW спрогнозували, що росіяни посилять обстріли України, для цього вони вже нарощують можливості з виробництва ракет і БПЛА. Посилення оборонної промисловості дозволить ворогу здійснювати масовані атаки вже впродовж осені.