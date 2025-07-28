"Полагаться надо на себя": Лавров пожаловался на отсутствие у России союзников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна впервые за всю историю сама борется против всего Запада. Он пригрозил Европе "большой войной" и заявил об использовании Украины "ударного механизма".

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"Дел у нас немало. Главное из этих дел — победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины", — сказал Лавров во время выступления на форуме 28 июля, как передали в ТАСС.

В The Moscow Times сообщили, что министр заявил об угрозе "большой войны" из-за позиции Европы. По его словам, европейцы "потеряли инстинкт", который позволял развивать диалог и лучше понимать намерения друг друга даже во времена СССР.

Лавров подтвердил, что Россия настаивает на так называемых "законных высказываниях", а именно невступлении Украины в НАТО, отказе от расширения альянса на восток и признании "реалий на земле", то есть аннексии оккупированных территорий.

Российский "Интерфакс" передал, что чиновник заявил об открытости к диалогу с США и любой европейской страной. Американского президента Дональда Трампа он назвал "прагматиком", который "не хочет никаких войн" и в отличие от европейских лидеров "открыт к диалогу".

По словам главы МИД РФ, в Европе возрождаются силы, которые хотели уничтожить Россию и теперь выбрали в качестве "ударного механизма" Украину. Он подчеркнул, что сейчас нет уважения, которое наблюдалось даже в "холодную войну", когда диалог между СССР и США не прекращался.

"Вот президент (Франции Эмманюэль — ред.) Макрон позвонил нашему президенту, тот сразу взял трубку. Правда, пользы от этого разговора было, прямо скажем, мало, потому что потом президент Макрон начал делать публичные заявления, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня без всяких условий", — посетовал Лавров.

Напомним, в Reuters сообщили, что Россия может готовить крупномасштабное наступление, в котором примут участие бойцы КНДР. Кроме того, страна-агрессор продолжает получать северокорейское оружие.

Аналитики ISW спрогнозировали, что россияне усилят обстрелы Украины, для этого они уже наращивают возможности по производству ракет и БПЛА. Усиление оборонной промышленности позволит врагу осуществлять массированные атаки уже в течение осени.