Обсудят встречу Зеленского и Путина: СМИ раскрыли, кто едет на переговоры с Виткоффом от Киева

По данным инсайдеров, в составе делегации от Украины на встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом поедут глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

На повестке дня в Нью-Йорке будет обсуждение гарантий безопасности и потенциальной встречи президентов Украины и РФ, сообщает 27 августа издание Bloomberg со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным. Встреча должна состояться до конца текущей недели.

Журналисты отмечают, что делегация из Киева прибудет в США на фоне интенсивных дискуссий после встречи в Белом доме 18 августа президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа с участием европейских лидеров. Американский лидер настаивает на скорейшем заключении мирного соглашения между РФ и Украиной, тогда как европейские союзники Киева настаивают на определении надежных гарантий безопасности, которые сделают невозможным нарушение договоренности российским президентом Владимиром Путиным.

Также авторы материала отметили, что несмотря на встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа и попытки президента США прекратить войну, которая длится уже четвертый год, Москва продолжает атаковать Украину. Пока Белый дом настаивает на встрече Зеленского и Путина, Кремль не подтверждает подготовку такого саммита.

Что известно о мирных переговорах на данный момент

27 августа специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал встречу с украинцами в Нью-Йорке до конца недели. При этом он отметил, что диалог с россиянами ведется ежедневно, и выразил надежду, что российско-украинская война завершится до конца 2025 года.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 27 августа заявил, что для достижения результата работа над мирными переговорами между Россией и Украиной должна вестись в непубличном формате.

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Наталья Москалькова вечером 24 августа заявила, что якобы на территории Беларуси состоялись переговоры Украины с Россией по обмену военнопленными. Украинская сторона официально не комментировала ее слова.