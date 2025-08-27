"Ежедневно разговариваем с россиянами": Уиткофф анонсировал встречу с украинцами в Нью-Йорке

Специальный представитель Дональд Трампа Стив Уиткофф анонсировал близкую встречу с украинскими представителями, которая должна состояться в Нью-Йорке. Также он отметил, что американцы якобы ежедневно разговаривают с россиянами, а США надеются завершить войну в Украине до конца 2025 года. Владимир Путин, по его словам, на Аляске заявлял о "желании мира и завершения войны".

Related video

Стив Уиткофф утверждает, что встреча с представителями из Украины должна состояться в американском Нью-Йорке. Его заявления цитирует агентство Reuters.

В США надеются, что российско-украинский завершится уже до конца текущего года, отметил чиновник.

Официальный Вашингтон планирует осуществить в течение этой недели ряд встреч по урегулированию конфликтов в мире. В частности спецпредставитель Дональда Трампа вспомнил о Секторе Газа, Иране и Израиле, а также российско-украинской войне. Все эти конфликты американцы хотят остановить уже в 2025 году.

"Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", — отметил Виткофф.

Встреча Стива Уиткоффа с представителями Украины в Нью-Йорке

Предстоящую встречу с украинской стороной в Нью-Йорке спецпредставитель Трампа назвал "важным сигналом".

"Я встречаюсь с украинцами на этой неделе. Поэтому я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал. Мы ежедневно разговариваем с россиянами", — заявил Стив Уиткофф.

Также Уиткофф вспомнил о встрече Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске. Он отметил, что лидер Кремля якобы хочет положить конец российско-украинской войне.

"Я думаю, что он (Путин — ред.) приложил добросовестные усилия для взаимодействия. Он точно сделал это на саммите на Аляске. Но это очень сложный конфликт", — пояснил Уиткофф.

Комментируя возможность встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, Виткофф заявил, что это может произойти.

"Я думаю, что мы можем увидеть двустороннюю встречу. По моему мнению, президент будет нужен за столом переговоров, чтобы завершить сделку", — подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Как цитирует медиа "Новости.LIVE" заявления Виткоффа во время эфира на Fox News, он также добавил, что "на столе есть мирное предложение".

Стоит добавить, что 26 августа Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заговорил о санкциях против России и Украины, если стороны не смогут достичь прогресса в вопросах мирного урегулирования.

Также 26 августа Дональд Трамп заявлял, что США больше не финансируют войну в Украине, а оружие поставляют европейским союзникам американцев по НАТО.