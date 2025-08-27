"Щодня розмовляємо з росіянами": Віткофф анонсував зустріч з українцями у Нью-Йорку

Спеціальний представник Дональд Трампа Стів Віткофф анонсував близьку зустріч з українськими представниками, яка має відбутися у Нью-Йорку. Також він зазначив, що американці нібито щодня розмовляють з росіянами, а США сподіваються завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Володимир Путін, за його словами, на Алясці заявляв про "бажання миру і завершення війни".

Стів Віткофф стверджує, що зустріч з представниками з України має відбутися в американському Нью-Йорку. Його заяви цитує агентство Reuters.

У США сподіваються, що російсько-українська завершиться вже до кінця поточного року, зауважив посадовець.

Офіційний Вашингтон планує здійснити упродовж цього тижня низку зустрічей щодо врегулювання конфліктів у світі. Зокрема спецпредставник Дональда Трампа згадав про Сектор Гази, Іран та Ізраїль, а також російсько-українську війну. Усі ці конфлікти американці хочуть зупинити вже у 2025 році.

"Ми сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року", — зазначив Віткофф.

Зустріч Стіва Віткоффа з представниками України у Нью-Йорку

Майбутню зустріч з українською стороною у Нью-Йорку спецпредставник Трампа назвав "важливим сигналом".

"Я зустрічаюся з українцями цього тижня. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми щодня розмовляємо з росіянами", — заявив Стів Віткофф.

Також Віткофф згадав про зустріч Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна на Алясці. Він зазначив, що лідер Кремля нібито хоче покласти край російсько-українській війні.

"Я думаю, що він (Путін — ред.) доклав сумлінних зусиль для взаємодії. Він точно зробив це на саміті на Алясці. Але це дуже складний конфлікт", — пояснив Віткофф.

Коментуючи можливість зустрічі Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, Віткофф заявив, що це може відбутися.

"Я думаю, що ми можемо побачити двосторонню зустріч. На мою думку, президент буде потрібен за столом переговорів, щоб завершити угоду", — наголосив спецпредставник Трампа.

Як цитує медіа "Новини.LIVE" заяви Віткоффа під час етеру на Fox News, він також долав, що "на столі є мирна пропозиція".

Варто додати, що 26 серпня Дональд Трамп під час виступу у Білому домі заговорив про санкції проти Росії та України, якщо сторони не зможуть досягти прогресу у питаннях мирного врегулювання.

Також 26 серпня Дональд Трамп заявляв, що США більше не фінансують війну в Україні, а зброю постачають європейським союзникам американців по НАТО.