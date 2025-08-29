"Радянський або російський агент": президент Португалії розкритикував Трампа

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза вважає, що дії очільника США Дональда Трампа свідчать про те, що він є "радянським або російським агентом". Лідер Португалії стверджує, що сучасне керівництво Америки "стратегічно сприяло" РФ.

Марсело Ребелу де Соуза також стверджує, що зусилля лідера США щодо врегулювання війни з Росією не були вигідними для України. Про це він розповів під час виступу на Літньому університеті PSD, щорічній ініціативі для молодих членів партії, пише видання Euronews.

"Об’єктивно нове керівництво США стратегічно сприяло Російській Федерації", — заявив політик.

На підтвердження своєї думки Марсело Ребелу де Соуза згадав про погрози від США щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії, які так і не були досі втілені у реальність.

"Верховний лідер найбільшої світової наддержави об’єктивно є радянським або російським активом", — вважає президент Португалії.

Дональда Трампа президент Португалії прирівнює до арбітра, який намагається вести переговори "лише з однією з команд". При цьому він додав, що українським та європейським лідерам необхідно "нав'язуватися", аби забезпечити ефективне залучення у переговорах щодо припинення бойових дій.

Марсело Ребелу де Соуза вказує також на вину європейських лідерів у тому, що вони "применшили значення Трампа та трампізму" та "можливість раптового встановлення нового балансу сил", яка була після проведення президентських виборів у США у 2024 році, внаслідок яких до влади прийшов Дональд Трамп.

Варто зазначити, що у вересні 2024 року Марсело Ребелу де Соуза стверджував, що після останніх виборів у США "світ не буде таким самим". Про це писало видання Euractiv.

"Після американських виборів, яким би не був результат, він буде іншим, він не буде таким самим після змін у Китаї, який мав труднощі з управлінням пандемією та економічним відновленням… він не буде таким самим у позиціюванні РФ чи нових держав у Південній Африці, Бразилії, Туреччині та Індії, він не буде таким же", — заявляв президент Португалії.

Тоді політик також стверджував, що Європа "втратила свій імпульс" і "відстає".

Нагадаємо, 28 серпня у Clash Report із посиланням на слова прессекретарки американської адміністрації Керолайн Левітт повідомили, що Трамп обіцяє заяви через те, що Володимир Зеленський і Володимир Путін не готові завершувати війну.

Також у Reuters 28 серпня повідомили, що плани Трампа щодо мирної угоди в Україні зайшли "у глухий кут".