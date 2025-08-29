Віцепрезидент США Джей Ді Венс готовий стати главою держави, але тільки якщо з нинішнім американським лідером Дональдом Трампом щось трапиться.

Дональд Трамп поки що перебуває в хорошій формі і проведе залишок президентського терміну у здійсненні "великих справ для американського народу". Про це він сказав у коментарі виданню USA Today.

Трамп — найстарша людина, яка склала присягу президента Штатів, йому було 78 років, коли він заступив на другий президентський термін, зазначає газета.

"У президента неймовірно міцне здоров'я та енергія. Більшість людей, які працюють із ним, молодші за нього. Але саме у Трампа найдовший робочий день", — сказав Венс.

Тим часом у липні Білий дім оголосив про діагностування у Трампа хронічної венозної недостатності. Це поширене захворювання вен у літніх людей. Віцепрезидент абсолютно впевнений, що Трамп абсолютно здоровий.

"Так, жахливі трагедії трапляються. Якщо, не дай Боже, трапиться жахлива трагедія, я не зможу уявити собі кращого навчання на робочому місці, ніж те, що я отримав за останні 200 днів", — додав він.

Варто зазначити, що Джей Ді Венсу 41 рік, він ветеран Корпусу морської піхоти. Із 2023-го до 2025 року він представляв штат Огайо в Сенаті США, Трамп вважає Джей Ді Венса найімовірнішим наступним кандидатом від республіканців на виборах у президенти США у 2028 році.

"Він [Венс] виконує чудову роботу. Ймовірно, на цьому етапі він був би фаворитом", — говорив Трамп 5 серпня на брифінгу.

Іншим кандидатом може бути нинішній держсекретар США Марко Рубіо, який був суперником Трампа на праймеріз Республіканської партії у 2016 році.

Нагадаємо, президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза вважає Дональда Трампа "радянським або російським агентом". За його оцінками, сьогоднішня влада США допомагає Росії.

Західні ЗМІ пишуть про фактично безрезультатний саміт на Алясці 15 серпня, в якому брали участь Трамп і російський президент Володимир Путін. Війна в Україні найближчим часом не закінчиться.