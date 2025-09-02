На тлі чуток про смерть Трампа: духовний радник президента США заявив, що молиться за нього

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, який підтримував Дональда Трампа на виборах, заявив у соцмережах, що молиться за американського лідера. Його повідомлення з'явилося на тлі чуток про смерть президента США.

Марка Бернса медіа називають особистим духовним радником президента США. Пастор опублікував допис про молитву за Дональда Трампа в соцмережі X (раніше — Twitter) 2 вересня.

Духовний радник Трампа Бернс заявив, що молиться за президента США Фото: скриншот

Коментатори під дописом вдаються в питання, що сталося з американським президентом і чи він не хворіє.

Коментатори цікавляться, чи не сталося щось із президентом США Фото: скриншот

Старша кореспондентка Білого дому Джекі Генріх з посиланням на прессекретарку президента США Керолайн Лівітт повідомляла, що Дональд Трамп виступить 2 вересня о 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) із "захопливою заявою, пов’язаною з Міністерством оборони".

Чутки про смерть Трампа: деталі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 28 серпня заявив, що готовий стати президентом США після Дональда Трампа, якщо станеться "жахлива трагедія".

Фокус 30 серпня розповідав, що у мережі поширюються чутки про смерть Трампа, оскільки він кілька днів не з'являвся в прямих ефірах. Також Дональда Трампа не бачили журналісти президентського пула. Конспірологічні теорії про смерть почали поширюватися після появи синця на руці президента США, який у Білому дому пояснили тим, що Трамп тисне багато рук.

Видання Newsweek 30 серпня писало, що Трампа сфотографували по дорозі на гру в гольф після того, як у мережі поширилися теорії про його смерть. Кореспондент Daily Caller з Білого дому Рейган Різ вранці 30 серпня повідомив, що напередодні спілкувався з президентом і брав у нього інтерв'ю.