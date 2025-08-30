У соцмережах поширюють чутки про смерть Трампа: що відомо

У американському сегменті соціальних мереж почали поширюватися чутки про можливу смерть президента США Дональда Трампа, який вже кілька днів поспіль не з'являється у прямому ефірі телеканалів.

Скажімо, досвідчена експертка з зовнішньої політики, журналістка Лора Розен констатує, що американського лідера ніхто не бачив декілька днів поспіль й найближчим часом його появу перед громадянами Білий дім не планує.

Окрім того, журналісти т.зв. президентського пула також не бачили Дональда Трампа.

Тому у мережі почали розповсюджуватися конспірологічні теорії про загибель Дональда Трампа через "синець" на руці. Подібний "знак смерті", як наголошується, помітили у королеви Єлізавети, яка через два дні померла.

На думку щодо смерті президента наштовхувало й зростання попиту в піцерії біля Білого дому.

Також дивним здається, що політика не бачили навіть за його улюбленою справою — грою в гольф.

Окрім того, підозрілими здаються слова Джей Ді Венса про готовність зайняти пост президента Сполучених Штатів у разі "чогось страшного".

До того ж експерти припускають, що партія Трампа приховувала б цю погану новину до останнього.

Утім, у мережі припускають, що Трамп міг зникнути на вихідні, щоб повернутися у вівторок з підтяжкою обличчя.

Окрім того, Дональд Трамп у своїй соціальній мережі висловився щодо рішення федерального апеляційного суду про незаконність його тарифів.

І у мережі запевняють, що саме так висловлюється американський президент. Тобто, глава Білого дому нікуди не зникав, а чутки щодо його смерті, м'яко кажучи, є перебільшенням.

Нагадаємо, синці на руці американського президента Дональда Трампа у Білому домі пояснили тим, що главі Білого дому доводиться тиснути дуже багато рук.

Фокус писав, що один з останніх дописів Дональда Трампа у власній соцмережі Truth Social був присвячений Соросам. Глава Білого дому вважає, що мільярдери мають бути засуджені за фінансування насильницьких протестів.