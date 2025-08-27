"Ми стежимо за вами": Трамп закликав посадити 95-річного Сороса і його сина

Президент США Дональд Трамп закликав засудити американського мільярдера Джорджа Сороса та його сина. На думку лідера штатів, вони мають отримати звинувачення за підтримку протестів на території країни.

Американський президент написав 27 серпня у власній соцмережі Truth Social, що Сороси мають бути засуджені за законом про боротьбу з організованою злочинністю — RICO. За його словами, мільярдер і його син фінансують в Штатах насильницькі протести.

"Джордж Сорос і його чудовий син — радикальний лівий — повинні бути звинувачені за законом RICO через їхню підтримку насильницьких протестів та багато іншого по всій території Сполучених Штатів Америки. Ми не дозволимо цим божевільним більше розривати Америку, не даючи їй навіть шансу дихати і бути вільною", — написав Дональд Трамп.

Президент заявив, що Сорос і його "божевільні друзі з Західного узбережжя" завдають США великої шкоди.

"Будьте обережні, ми стежимо за вами!" — додав Трамп на завершення.

Трамп закликав засудити Сороса за підтримку протестів Фото: скриншот

Що відомо про Джорджа Сороса

Уродженець Угорщини Джордж Сорос — 95-річний американський трейдер, фінансист, інвестор, який також займається благодійністю. Він є засновником мережі організації під назвою "Фонд Сороса". створив мережу організацій, відомих як "Фонд Сороса". На початок 2020 року за підрахунками Forbes його статки оцінювалися у 8,3 мільярда доларів.

В січні 2018 року Сорос заявляв, що Трамп хоче створити в США мафіозну державу, але через демократичні інститути країни йому це не вдається.

У травні 2022 року Джордж Сорос заявляв, що війна в Україні може стати початком Третьої світової, назвав Росію та Китай двома найбільшими загрозами цивілізованому світу. Також він зазначив, що президент РФ Володимир Путін помилявся, коли думав, що українці зустрінуть його як визволителя.

Журналісти The New York Post у жовтні 2023 року писали що Джордж Сорос виділив 15 млн доларів на підтримку протестів проти Ізраїлю.

Протести в США: деталі

Нагадаємо, 12 серпня Фокус писав, що у США знову починаються масові протести. Це сталося після того, як Дональд Трамп заявив, що розгорне Національну гвардію у Вашингтоні для боротьби зі злочинними бандами.

До того у червні масові протести тривали в Лос-Анджелесі, місцева влада оголошувала надзвичайний стан і запроваджувала комендантську годину. Трамп при цьому виступав за відправлення до міста військових для придушення заворушень.