"Мы следим за вами": Трамп призвал посадить 95-летнего Сороса и его сына

Президент США Дональд Трамп призвал осудить американского миллиардера Джорджа Сороса и его сына. По мнению лидера штатов, они должны получить обвинения за поддержку протестов на территории страны.

Related video

Американский президент написал 27 августа в собственной соцсети Truth Social, что Соросы должны быть осуждены по закону о борьбе с организованной преступностью — RICO. По его словам, миллиардер и его сын финансируют в Штатах насильственные протесты.

"Джордж Сорос и его замечательный сын — радикальный левый — должны быть обвинены по закону RICO из-за их поддержки насильственных протестов и многого другого по всей территории Соединенных Штатов Америки. Мы не позволим этим сумасшедшим больше разрывать Америку, не давая ей даже шанса дышать и быть свободной", — написал Дональд Трамп.

Президент заявил, что Сорос и его "сумасшедшие друзья с Западного побережья" наносят США большой вред.

"Будьте осторожны, мы следим за вами!" — добавил Трамп в завершение.

Трамп призвал осудить Сороса за поддержку протестов Фото: скриншот

Что известно о Джордже Соросе

Уроженец Венгрии Джордж Сорос — 95-летний американский трейдер, финансист, инвестор, который также занимается благотворительностью. Он является основателем сети организации под названием "Фонд Сороса". создал сеть организаций, известных как "Фонд Сороса". На начало 2020 года по подсчетам Forbes его состояние оценивалось в 8,3 миллиарда долларов.

В январе 2018 года Сорос заявлял, что Трамп хочет создать в США мафиозное государство, но из-за демократических институтов страны ему это не удается.

В мае 2022 года Джордж Сорос заявлял, что война в Украине может стать началом Третьей мировой, назвал Россию и Китай двумя крупнейшими угрозами цивилизованному миру. Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин ошибался, когда думал, что украинцы встретят его как освободителя.

Журналисты The New York Post в октябре 2023 года писали что Джордж Сорос выделил 15 млн долларов на поддержку протестов против Израиля.

Протесты в США: детали

Напомним, 12 августа Фокус писал, что в США снова начинаются массовые протесты. Это произошло после того, как Дональд Трамп заявил, что развернет Национальную гвардию в Вашингтоне для борьбы с преступными бандами.

До этого в июне массовые протесты продолжались в Лос-Анджелесе, местные власти объявляли чрезвычайное положение и вводили комендантский час. Трамп при этом выступал за отправку в город военных для подавления беспорядков.