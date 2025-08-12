Лидер Белого дома объявил о развертывании Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, а его сопартийцы призывают к "полной военной оккупации" американских городов "после освобождения Вашингтона" от "жестоких банд и кровожадных преступников". Реакция общества на подобные действия стала мгновенной — в пяти городах США вспыхнули протесты, организация которых в соцсетях проходит под тегом "24 часа музыкального фестиваля".

Президент США Дональд Трамп заявил, что столицу США захватили банды. Однако полицейская статистика показывает, что в последние годы число насильственных преступлений значительно снизилось. Но Нацгвардия все равно появится на улицах Вашингтона, как Трамп и обещал, после чего по крайней мере в пяти городах США начались протесты. Фокус разобрался, что происходит.

Протесты в Вашингтоне после решения Трампа ввести Нацгвардию

11 августа Трамп передал столичное полицейское управление Вашингтона (округ Колумбия) под федеральный контроль и объявил, что также направит в столицу США Национальную гвардию.

Трамп заявил, что столицу США захватили "жестокие банды и кровожадные преступники". Мэр Вашингтона, демократ Мюриэль Боузер, ранее заявляла, что в городе "не наблюдается всплеск преступности", и отмечала, что в прошлом году уровень насильственных преступлений оказался самым низким за последние три десятилетия. Но президент США заявил, что Нацгвардия в Вашингтоне также уничтожит лагеря бездомных, которые он назвал "трущобами".

Что послужило причиной для ввода нацгвардии в Вашингтон

Косвенно, некоторые аналитики называют причиной нападение на 19-летнего Эдварда Користина по прозвищу Big Balls, бывшего сотрудника Министерства эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска. Он происходит из примечательной семьи, его отец миллионер и владелец компании LesserEvil, производящей снеки, а его дед был двойным агентом КГБ, казненном в СССР в 1987 году.

После нападения на Эдварда, хотя нападавшие были арестованы, Трамп заявил, что "нашу столицу захватили жестокие банды и кровожадные преступники, бродячие толпы безбашенной молодежи, наркоманы и бездомные, и мы больше не позволим этому случиться".

Дональд Трамп заявил, что вводит нацгвардию в Вашингтон

Соратник Трампа, основатель молодежной организации MAGA Turning Point USA и известный MAGA инфлюэнсер Чарли Кирк вскоре после этого призвал к "полной военной оккупации" американских городов "после освобождения Вашингтона".

"Если мы будем делать это просто символически, мы проиграем. Преступники победят. Мы должны действовать жестко. Мы должны играть по-крупному. Речь идет о Национальной гвардии, танках — на каждой улице, нужны военные", — Кирк посоветовал соратникам Трампа отражать любую критику в адрес Трампа, сообщив, что критикуют его только "анархисты".

"Мы не фашисты. Мы за порядок… а если вы хотите, чтобы на улицах Вашингтона правили преступники, бандиты, члены банд и худшие слои общества – вы анархист", — сообщил Кирк, отметив, что после Нацгвардию нужно ввести в Чикаго, Нью-Йорк, Бостон, Филадельфию, Портленд и Сан-Франциско.

Сам Трамп заявлял, что Нацгвардию стоит ввести в Нью-Йорк и Чикаго, то есть в города, где при власти находятся оппозиционные ему демократы.

Протесты в США

В ответ в некоторых из этих городах снова вспыхнули протесты и уличные бои, которые немного утихли после того, как Дональд Трамп ввел нацгвардию на улицы Лос-Анджелеса. Тогда, в июне, причиной протестов стали иммиграционные рейды (ICE), которые продолжаются до сих пор и только ужесточились.

Сейчас протесты продолжаются в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Портленде, Чикаго и Бостоне.

Протесты в Портленде

Сами протестующие размещают посты про протесты под тегом #24 hours music festival причем чаще на TikTok, чем на Х Илона Маска, так как утверждают, что там посты подвергают цензуре.

Агенты ICE в Портленде Фото: Скриншот

Митинги проходят под лозунгом "Ярость против режима" (Rage Against the Regime) и организованы группой 50501 (сокращение от "50 протестов, 50 штатов, 1 движение"), которая была основана в знак протеста против политики и действий второй администрации Дональда Трампа в США.

В Лос-Анджелесе протестующих разгоняют слезоточивым газом Фото: Скриншот В Лос-Анджелесе протестующих разгоняют слезоточивым газом Фото: Скриншот

Протестуют против миграционной политики Трампа и самого Дональда Трампа в целом. А теперь еще и против ввода Нацгвардии в Вашингтон и планов ввести ее и в другие города США. На 11-12 августа назначены самые массовые протесты.

Протесты в Лос-Анджелесе

Скептики отмечают, что протесты "раздувают" приверженцы демократов, однако их противники говорят, что митинги проходят постоянно, но крупные СМИ про них ничего не пишут. А митингующих разгоняют слезоточивым газом и конной полицией.

Что известно о развертывании Национальной гвардии в Вашингтоне?

В своем заявлении Дональд Трамп сообщил, что в Вашингтон будет развернуто около 800 военнослужащих Национальной гвардии.

Национальная гвардия — резервное подразделение Вооруженных сил США. Обычно ею управляют штаты, но президент также может взять на себя командование в случае войны или чрезвычайных ситуаций.

Нацгвардия США в Капитолии Фото: The New York Times

Но важно помнить, что округ Колумбия не является штатом с губернатором и в конечном итоге находится под федеральным контролем. И президент США может контролировать Вашингтон — это его право.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер уже заявила, что это "не самое эффективное использование нашей гвардии". А генеральный прокурор Вашингтона Брайан Швалб обвинил Белый дом в "беспрецедентных, ненужных и незаконных" действиях.

