Лідер Білого дому оголосив про розгортання Національної гвардії у Вашингтоні, округ Колумбія, а його однопартійці закликають до "повної військової окупації" американських міст "після звільнення Вашингтона" від "жорстоких банд і кровожерливих злочинців". Реакція суспільства на подібні дії стала миттєвою — у п'яти містах США спалахнули протести, організація яких у соцмережах проходить під тегом "24 години музичного фестивалю".

Президент США Дональд Трамп заявив, що столицю США захопили банди. Однак поліцейська статистика показує, що останніми роками кількість насильницьких злочинів значно знизилася. Але Нацгвардія все одно з'явиться на вулицях Вашингтона, як Трамп і обіцяв, після чого принаймні в п'яти містах США почалися протести. Фокус розібрався, що відбувається.

Протести у Вашингтоні після рішення Трампа ввести Нацгвардію

11 серпня Трамп передав столичне поліцейське управління Вашингтона (округ Колумбія) під федеральний контроль і оголосив, що також направить до столиці США Національну гвардію.

Трамп заявив, що столицю США захопили "жорстокі банди і кровожерливі злочинці". Мер Вашингтона, демократ Мюріель Боузер, раніше заявляла, що в місті "не спостерігається сплеск злочинності", і зазначала, що минулого року рівень насильницьких злочинів виявився найнижчим за останні три десятиліття. Але президент США заявив, що Нацгвардія у Вашингтоні також знищить табори безхатченків, які він назвав "нетрями".

Що стало причиною для введення нацгвардії у Вашингтон

Побічно, деякі аналітики називають причиною напад на 19-річного Едварда Корістіна на прізвисько Big Balls, колишнього співробітника Міністерства ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска. Він походить із примітної сім'ї, його батько мільйонер і власник компанії LesserEvil, що виробляє снеки, а його дід був подвійним агентом КДБ, якого стратили в СРСР 1987 року.

Після нападу на Едварда, хоча нападників було заарештовано, Трамп заявив, що "нашу столицю захопили жорстокі банди і кровожерливі злочинці, бродячі натовпи безбашенної молоді, наркомани і безхатченки, і ми більше не дозволимо цьому статися".

Дональд Трамп заявив, що вводить нацгвардію у Вашингтон

Соратник Трампа, засновник молодіжної організації MAGA Turning Point USA і відомий MAGA інфлюенсер Чарлі Кірк незабаром після цього закликав до "повної військової окупації" американських міст "після звільнення Вашингтона".

"Якщо ми будемо робити це просто символічно, ми програємо. Злочинці переможуть. Ми повинні діяти жорстко. Ми повинні грати по-крупному. Йдеться про Національну гвардію, танки — на кожній вулиці, потрібні військові", — Кірк порадив соратникам Трампа відбивати будь-яку критику на адресу Трампа, повідомивши, що критикують його тільки "анархісти".

"Ми не фашисти. Ми за порядок... а якщо ви хочете, щоб на вулицях Вашингтона правили злочинці, бандити, члени банд і найгірші верстви суспільства — ви анархіст", — повідомив Кірк, зазначивши, що потім Нацгвардію потрібно ввести в Чикаго, Нью-Йорк, Бостон, Філадельфію, Портленд і Сан-Франциско.

Сам Трамп заявляв, що Нацгвардію варто ввести в Нью-Йорк і Чикаго, тобто в міста, де при владі перебувають опозиційні йому демократи.

Протести у США

У відповідь у деяких із цих міст знову спалахнули протести та вуличні бої, які трохи вщухли після того, як Дональд Трамп ввів нацгвардію на вулиці Лос-Анджелеса. Тоді, у червні, причиною протестів стали імміграційні рейди (ICE), які тривають досі і тільки посилилися.

Наразі протести тривають у Лос-Анджелесі, Вашингтоні, Портленді, Чикаго та Бостоні.

Протести в Портленді

Самі протестувальники розміщують пости про протести під тегом #24 hours music festival, причому частіше на TikTok, ніж на Х Ілона Маска, оскільки стверджують, що там пости піддають цензурі.

Агенти ICE в Портленді Фото: Скриншот

Мітинги відбуваються під гаслом "Лють проти режиму" (Rage Against the Regime) та організовані групою 50501 (скорочення від "50 протестів, 50 штатів, 1 рух"), яка була заснована на знак протесту проти політики і дій другої адміністрації Дональда Трампа в США.

У Лос-Анджелесі протестувальників розганяють сльозогінним газом Фото: Скриншот У Лос-Анджелесі протестувальників розганяють сльозогінним газом Фото: Скриншот

Протестують проти міграційної політики Трампа і самого Дональда Трампа загалом. А тепер ще й проти введення Нацгвардії у Вашингтон і планів ввести її і в інші міста США. На 11-12 серпня призначено наймасовіші протести.

Протести в Лос-Анджелесі

Скептики зазначають, що протести "роздмухують" прихильники демократів, проте їхні противники кажуть, що мітинги відбуваються постійно, але великі ЗМІ про них нічого не пишуть. А мітингувальників розганяють сльозогінним газом і кінною поліцією.

Що відомо про розгортання Національної гвардії у Вашингтоні?

У своїй заяві Дональд Трамп повідомив, що у Вашингтон буде розгорнуто близько 800 військовослужбовців Національної гвардії.

Національна гвардія — резервний підрозділ Збройних сил США. Зазвичай нею керують штати, але президент також може взяти на себе командування в разі війни або надзвичайних ситуацій.

Нацгвардія США в Капітолії Фото: The New York Times

Але важливо пам'ятати, що округ Колумбія не є штатом із губернатором і зрештою перебуває під федеральним контролем. І президент США може контролювати Вашингтон — це його право.

Мер Вашингтона Мюріел Боузер уже заявила, що це "не найефективніше використання нашої гвардії". А генеральний прокурор Вашингтона Браян Швалб звинуватив Білий дім у "безпрецедентних, непотрібних і незаконних" діях.

