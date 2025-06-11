Протесты в США: в Лос-Анджелесе вводят комендантский час, мэр просит Трампа вывести войска

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила местное чрезвычайное положение и частичный комендантский час, который продлится несколько дней из-за массовых протестов, переросших в насилие. Она раскритиковала президента США Дональда Трампа за отправку Национальной гвардии и морской пехоты, пока тот угрожает заключением "надолго".

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О ситуации с протестами в США рассказало агентство Reuters.

"Мэр Карен Басс сообщила, что комендантский час начинается во вторник вечером с 20:00 (03:00 по Гринвичу) до 6:00 утра среды. Она сказала, что ожидается, что это продлится несколько дней", — говорится в сообщении.

По словам Басс, площадь территории, которую охватит действие комендантского часа, составляет одну квадратную милю.

Ранее в Лос-Анджелесе комендантский час вводили в январе 2025 года во время буйства лесных пожаров. До этого — в мае 2020 года после массовых протестов из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда и в апреле 1992 года из-за протестов после того как четыре полицейских Лос-Анджелеса были оправданы по делу об избиении темнокожего автомобилиста Родни Кинга.

Также во время пресс-конференции Карен Басс раскритиковала Дональда Трампа и его решение об отправке гвардейцев в Лос-Анджелес.

"Сейчас мы ничего не знаем. Мы не знаем, когда что-то произойдет. В одном мы уверены... это то, что мы имеем возможность решить эту ситуацию здесь, и нам не нужны армии или Национальная гвардия, тем более, что мы даже не просили об этом. А мысль о том, что президент забрал власть у губернатора, чтобы сделать это... это было просто неприемлемо", — заявила она.

Чиновница обратилась к Трампу с призывом прекратить рейды ICE.

Скриншот | протесты в Лос-Анджелесе Фото: скриншот

Протесты в США: Трамп угрожает длительным заключением

Дональд Трамп продолжает отстаивать собственную позицию и действия по отправке гвардейцев в Лос-Анджелес.

Как передает CNN, во время визита в Форт-Брегга штата Северная Каролина Дональд Трамп выступил в защиту идеи с отправкой военных в город для подавления протестов.

"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы немедленно подавить насилие и восстановить правопорядок. Мы не собираемся... ждать губернатора, который никогда не позвонит и не будет наблюдать, как горят города", — заявлял Трамп.

Задержанным в ходе протестов президент США обещает наказание и пребывание в тюрьме на длительное время.

Напомним, 8 июня в ABC News рассказали, что происходит в США после отправки туда нацгвардии.

Издание Nine 9 июня сообщило, что в США начали стрелять по журналистам во время протестов.