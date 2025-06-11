Протести у США: у Лос-Анджелесі запроваджують комендантську годину, мер просить Трампа вивести війська

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс оголосила місцевий надзвичайний стан та часткову комендантську годину, яка триватиме кілька днів через масові протести, що переросли у насильство. Вона розкритикувала президента США Дональда Трампа за відправлення Національної гвардії та морської піхоти, поки той погрожує ув'язненням "надовго".

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Про ситуацію з протестами у США розповіло агентство Reuters.

"Мер Карен Басс повідомила, що комендантська година починається у вівторок ввечері з 20:00 (03:00 за Гринвічем) до 6:00 ранку середи. Вона сказала, що очікується, що це триватиме кілька днів", — йдеться у повідомленні.

За словами Басс, площа території, яку охопить дія комендантської години, становить одну квадратну милю.

Раніше у Лос-Анджелесі комендантську годину вводили у січні 2025 року під час вирування лісових пожеж. До цього — у травні 2020 року після масових протестів через смерть темношкірого чоловіка Джорджа Флойда та у квітні 1992 року через протести після того як чотирьох поліцейських Лос-Анджелеса було виправдано у справі про побиття темношкірого автомобіліста Родні Кінга.

Також під час пресконференції Карен Басс розкритикувала Дональда Трампа і його рішення щодо відправлення гвардійців до Лос-Анджелеса.

"Зараз ми нічого не знаємо. Ми не знаємо, коли щось станеться. В одному ми впевнені… це те, що ми маємо можливість вирішити цю ситуацію тут, і нам не потрібні армії чи Національна гвардія, тим більше, що ми навіть не просили про це. А думка про те, що президент забрав владу у губернатора, щоб зробити це… це було просто неприйнятно", — заявила вона.

Посадовиця звернулася до Трампа із закликом припинити рейди ICE.

Скріншот | протести в Лос-Анджелесі Фото: скриншот

Протести у США: Трамп погрожує тривалим ув'язненням

Дональд Трамп продовжує відстоювати власну позицію та дії щодо відправлення гвардійців до Лос-Анджелеса.

Як передає CNN, під час візиту до Форт-Брегга штату Північна Кароліна Дональд Трамп виступив на захист ідеї з відправленням військових до міста для придушення протестів.

"Ми використаємо всі наявні в нашому розпорядженні ресурси, щоб негайно придушити насильство та відновити правопорядок. Ми не збираємося… чекати на губернатора, який ніколи не зателефонує та не спостерігатиме, як горять міста", — заявляв Трамп.

Затриманим в ході протестів президент США обіцяє покарання й перебування у в'язниці на тривалий час.

Нагадаємо, 8 червня у ABC News розповіли, що відбувається у США після відправлення туди нацгвардії.

Видання Nine 9 червня повідомило, що у США почали стріляти по журналістах під час протестів.