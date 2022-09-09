Лікарка розповіла про головну ознаку швидкої смерті королеви, яку побачили всі

Не виключено, що останніми днями королева відчувала серйозний біль, однак на публіці цього намагалася не показувати.

8 вересня померла Єлизавета, яка стала монархом, що правив у найдовше в історії Великобританії. Її стан здоров'я останнім часом викликав серйозну тривогу в підданих. Проте в останні дні життя Її Величності досвідчені лікарі вже розуміли, що їй залишилося недовго, причому одну з ознак цього могли побачити всі, хто уважно стежив за її появами на публіці. Йдеться про темні плями на кистях королеви, які чітко помітні під час її останньої аудієнції в Балморалі, коли вона приймала новообрану прем'єр-міністерку Великобританії Ліз Трасс, пише Daily Mail із посиланням на слова австралійської лікарки Деб Коен-Джонс.

Лікарка, яка живе в Перті (Західна Австралія), сказала, що фотографії рук королеви Єлизавети II, коли вона позувала 6 вересня разом Ліз Трасс у Зеленій вітальні свого шотландського замку, свідчили про серйозне погіршення її здоров'я.

[ + – ] Темні плями на кистях королеви могли говорити про поліорганну недостатність Фото: Getty Images

"Схоже, є ознаки захворювання периферичних судин. Це порушення кровообігу, яке спричиняє звуження, закупорку або спазм кровоносних судин за межами вашого серця та мозку. Іноді це може призвести до серцевої недостатності. Якщо ваш периферичний кровообіг настільки поганий, то органи не отримують хорошого кровопостачання. Це може бути ознакою поліорганної недостатності", — наголосила вона.

Деякі з добре відомих симптомів включають перемінний біль, який може проявлятися у вигляді судом або м'язової втоми, холод ураженої частини тіла, оніміння та поколювання.

Руки покійної королеви були "плямистими", що зазвичай відбувається, коли серце більше не може ефективно перекачувати кров. Артеріальний тиск повільно падає, а кровотік по всьому тілу сповільнюється, внаслідок чого кінцівки стають холодними на дотик. Лікарка Деб підтверджує, що королеві Єлизаветі II "було б дуже боляче", якби вона страждала від хронічного захворювання, тому що "воно має вигляд досить серйозного". Однак монарх, навіть відчуваючи біль, намагалася усміхатися та "тримати обличчя".

Як давно ці плями були на руках монарха, зараз сказати неможливо, оскільки вона рідко з'являлася на публіці останнім часом і намагалася носити рукавички.

Є також припущення, що Її Величність страждала від остеопорозу, про що говорила її згорблена постава. Порятунком для неї стала тростина, з якою королева почала постійно з'являтися з минулого року.

Нагадаємо, яким було останнє фото монарха. Після смерті Її Величності запустили реалізацію плану похорону "Лондонський міст".