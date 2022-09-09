Врач рассказала о главном признаке скорой смерти королевы, который увидели все

Не исключено, что в последние дни королева испытывала серьезные боли, однако на публике этого старалась не показывать.

8 сентября скончалась самый долгоправящий монарх в истории Великобритании Елизавета II, состояние здоровья которой в последнее время вызывало серьезную тревогу у ее подданных. Однако в последние дни жизни Ее Величества опытные врачи уже понимали, что ей осталось недолго, причем один из признаков этого могли увидеть все, кто внимательно следил за всеми ее появлениями на публике. Речь идет о темных пятнах на кистях королевы, которые отчетливо были заметны во время ее последней аудиенции в Балморале, когда она принимала новоизбранного премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, пишет Daily Mail со ссылкой на слова австралийского доктора Деб Коэн-Джонс.

Врач, живущая в Перте (Западная Австралия), сказала, что фотографии рук королевы Елизаветы II, когда она позировала 6 сентября вместе Лиз Трасс в Зеленой гостиной своего шотландского замка, свидетельствовали о серьезном ухудшении ее здоровья.

[ + – ] Темные пятна на кистях королевы могли говорить о полиорганной недостаточности Фото: Getty Images

"Похоже, есть признаки заболевания периферических сосудов. Это нарушение кровообращения, которое вызывает сужение, закупорку или спазм кровеносных сосудов за пределами вашего сердца и мозга. Иногда это может привести к сердечной недостаточности. Если ваше периферическое кровообращение настолько плохое, то органы не получают хорошего кровоснабжения. Это может быть признаком полиорганной недостаточности", – подчеркнула она.

Некоторые из хорошо известных симптомов включают перемежающуюся боль, которая может проявляться в виде судорог или мышечной усталости, "холодность" пораженной части тела, онемение и покалывание.

Руки покойной королевы были "пятнистыми", что обычно происходит, когда сердце больше не может эффективно перекачивать кровь. Артериальное давление медленно падает, а кровоток по всему телу замедляется, в результате чего конечности становятся холодными на ощупь. Доктор Деб подтверждает, что королеве Елизавете II "было бы очень больно", если бы она страдала от хронического заболевания, потому что "оно выглядит довольно серьезным". Однако монарх, даже испытывая боль, старалась улыбаться и "держать лицо".

Как давно эти пятна были на руках монарха, сейчас сказать невозможно, поскольку она редко появлялась на публике в последнее время и старалась носить перчатки.

Есть также предположение, что Ее Величество страдала от остеопороза, о чем говорила ее сгорбленная осанка. Спасением для нее стала трость, с которой королева начала постоянно появляться с прошлого года.

Напомним, каким было последнее фото монарха. После кончины Ее Величества запущена реализация плана похорон "Лондонский мост".