"Я верил в фейковые нарративы": топ-пастор Трампа побывал в Буче и Кривом Роге и изменил мнение об украинцах

Известный в США пастор-евангелист, которого журнал Time в свое время назвал "топпастором Дональда Трампа" по приглашению главного раввина Украины Моше Асмана Марк Бернс впервые посетил Украину. После поездки он заявил, что его восприятие украинцев изменилось.

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Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, фейковые новости очень хорошо справляются с тем, чтобы навязывать лживую риторику американскому народу, и сейчас президент США Дональд Трамп является мишенью фейковых новостей — и так было в течение последних десяти лет.

"То же самое случилось со мной. Фейковые новости и СМИ мастерски создают фальшивые нарративы, и они делали это в отношении Украины. Долгое время все, что я знал о вашей стране, — нарратив о том, что в Украине якобы полно неонацистов, что люди — расисты, ненавидят церкви, не позволяют религиозной свободы, и что здесь полно коррупции. Я увидел обычных людей, которые стали мишенью Путина и российской армии. Именно тогда мое сердце начало существенно меняться", — сказал он.

Пастор также рассказал, что пообщался с украинскими военными, которые ему сказали, что им не нужны американские деньги, но им нужно оружие, чтобы себя защищать.

Он подчеркнул, что остается мега-сторонником Дональда Трампа и его политики "Америка превыше всего", и его мнение по этому поводу не изменилось.

"Я верю, что Бог назначил меня поддерживать повестку дня президента Трампа. И продвигать то, что Бог поручил ему делать в Америке и во всем мире. Пребывание в Украине позволило мне отсеять шум фейковых СМИ, которые опять-таки пытаются изобразить украинцев коррумпированными, расистскими, неонацистскими симпатиками. Именно такие черты мы слышим о вас из новостей в Америке", — сказал он.

Марк Бернс заметил, что очень легко выступать против поддержки Украины, когда тебе кажется, что украинцы не позволяют свободу вероисповедания или поддерживают антисемитизм.

"Мне надо было увидеть реальную ситуацию собственными глазами. Украина — суверенное государство. И украинцы хотят мира даже больше, чем оружия. Это действительно важно", — сказал пастор.

Напомним, что пастор Марк Бернс призвал предоставить Украине танки и ПВО. Ранее он поддерживал решение о приостановлении американской помощи, однако в корне изменил позицию. Он признался, что изменил мнение после посещения Кривого Рога, где в результате российского ракетного удара погибли 20 человек, в том числе девять детей.