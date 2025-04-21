"Я вірив у фейкові наративи": топпастор Трампа побував у Бучі і Кривому Розі і змінив думку про українців

Відомий у США пастор-євангеліст, якого журнал Time свого часу назвав "топпастором Дональда Трампа" на запрошення головного рабина України Моше Асмана Марк Бернс вперше відвідав Україну. Після поїздки він заявив, що його сприйняття українців змінилося.

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Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, фейкові новини дуже добре справляються з тим, щоб нав’язувати брехливу риторику американському народу, і зараз президент США Дональд Трамп є мішенню фейкових новин — і так було протягом останніх десяти років.

"Те саме трапилося зі мною. Фейкові новини та ЗМІ майстерно створюють фальшиві наративи, і вони робили це щодо України. Довгий час усе, що я знав про вашу країну, — наратив про те, що в Україні нібито повно неонацистів, що люди — расисти, ненавидять церкви, не дозволяють релігійної свободи, і що тут повно корупції. Я побачив звичайних людей, які стали мішенню Путіна і російської армії. Саме тоді моє серце почало суттєво змінюватися", — сказав він.

Пастор також розповів, що поспілкувався з українськими військовими, які йому сказали, що їм не потрібні американські гроші, але їм потрібна зброя, щоб себе захищати.

Він наголосив, що залишається мега-прихильником Дональда Трампа і його політики "Америка понад усе", і його думка з цього приводу не змінилася.

"Я вірю, що Бог призначив мене підтримувати порядок денний президента Трампа. І просувати те, що Бог доручив йому робити в Америці й в усьому світі. Перебування в Україні дало мені змогу відсіяти шум фейкових ЗМІ, які знову-таки намагаються зобразити українців корумпованими, расистськими, неонацистськими симпатиками. Саме такі риси ми чуємо про вас з новин в Америці", — сказав він.

Марк Бернс зауважив, що дуже легко виступати проти підтримки України, коли тобі здається, що українці не дозволяють свободу віросповідання або підтримують антисемітизм.

"Мені треба було побачити реальну ситуацію на власні очі. Україна — суверенна держава. І українці хочуть миру навіть більше, ніж зброї. Оце справді важливо", — сказав пастор.

Нагадаємо, що пастор Марк Бернс закликав надати Україні танки та ППО. Раніше він підтримував рішення щодо призупинення американської допомоги, проте докорінно змінив позицію. Він зізнався, що змінив думку після відвідин Кривого Рогу, де внаслідок російського ракетного удару загинули 20 людей, зокрема дев’ятеро дітей.