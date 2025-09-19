"До 1000 на день": у РНБО попередили про збільшення обстрілів України до кінця року

Росія продовжить нарощувати удари з використанням дронів-камікадзе, а також балістичних і крилатих ракет по Україні. Атаки вже посилилися після зустрічі глави Кремля Володимира Путіна з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці, але надалі їх буде більше.

Тому Україна потребує більшої кількості систем ППО і дронів для перехоплення російських безпілотників, заявив секретар РНБО Рустем Умєров в інтерв'ю CNN

"Нам, звісно, потрібно більше ППО, нам потрібне фінансування дронів-перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак — до 1000 на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну", — припустив він.

У бесіді з журналісткою Крістіан Аманпур Умєров висловив подяку союзникам в особі США і країн Євросоюзу за те, що допомагають в обороні України, нагадавши, що НАТО надало новий механізм фінансування постачань знаряддя зі США через програму PURL.

Він також упевнений, що президент США Дональд Трамп — єдина людина, яка має можливість і здатна покласти край війні в Україні на цьому етапі.

"Росія його підводить, і немає жодних зобов'язань з боку Росії продовжувати ці переговори", — зазначив секретар РНБО, підкресливши, що Україна підтримала цю ініціативу. Чиновник вважає, що війну "необхідно завершити на цьому етапі", і цю ідею підтримують європейські союзники України та США.

Умєров нагадав, що Україні потрібні сильні гарантії, сильна армія і зброя, а також підтримка інших країн.

Він також наголосив, що війна з Росією розпочалася ще 2014 року, а 2022-го відбулося повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.

"Станом на сьогодні Росія не досягла жодної стратегічної мети, а її війська зупинені. Ми стабілізували ситуацію. Наша стратегія полягає в тому, щоб не дозволити їм маневрувати. Навіть якщо їхні медіа стверджують, що вони просуваються, — їх зупинено", — запевнив Умєров. Однак він констатує, що противник продовжує штурмувати українські позиції, і саме тому необхідна підтримка союзників.

Раніше повідомлялося, що на запитання, чи справді тривають переговори між Росією та Україною про завершення війни, секретар РНБО відповів, що Київ підтримав мирну ініціативу американського президента Дональда Трампа і наразі сторони обговорюють тільки гуманітарну частину про звільнення українських військовополонених.

