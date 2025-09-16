США согласовали военную помощь Украине за счет финансирования НАТО, — Reuters

США одобрили первые пакеты вооружения для Киева, которые финансируют союзники. Это стало первым применением нового механизма поддержки PURL.

Как сообщает Reuters, администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" первым поставкам американского вооружения для Украины, которые оплачиваются за счет союзников по НАТО. Это решение открывает путь к возобновлению поставок оружия Киеву после перерыва.

Источники агентства отмечают, что речь идет о первом использовании нового механизма, созданного США вместе с партнерами. По его условиям, оружие со складов американских военных может передаваться Украине, а расходы компенсируют страны Альянса.

По информации Reuters, заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби одобрил два пакета помощи на общую сумму 500 миллионов долларов в рамках инициативы "Список приоритетных требований Украины" (PURL). Именно этот механизм стал основой для новой модели военной поддержки.

Таким образом, решение Вашингтона сигнализирует о готовности не только возобновить поставки вооружений Киеву, но и запустить более широкий формат финансирования за счет союзников.

Напомним, ранее обсуждалась идея, чтобы союзники компенсировали расходы США на военную помощь Украине. Одобрение первых поставок может стать ключевым шагом к закреплению этого подхода.