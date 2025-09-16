США погодили військову допомогу Україні за рахунок фінансування НАТО, — Reuters

США схвалили перші пакети озброєння для Києва, які фінансують союзники. Це стало першим застосуванням нового механізму підтримки PURL.

Related video

Як повідомляє Reuters, адміністрація Дональда Трампа дала "зелене світло" першим постачанням американського озброєння для України, які оплачуються коштом союзників по НАТО. Це рішення відкриває шлях до відновлення постачання зброї Києву після перерви.

Джерела агентства зазначають, що йдеться про перше використання нового механізму, створеного США разом із партнерами. За його умовами, зброя зі складів американських військових може передаватися Україні, а витрати компенсують країни Альянсу.

Зброя зі складів американських військових може передаватися Україні

За інформацією Reuters, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі схвалив два пакети допомоги на загальну суму 500 мільйонів доларів у рамках ініціативи "Список пріоритетних вимог України" (PURL). Саме цей механізм став основою для нової моделі військової підтримки.

Схвалено два пакети допомоги на загальну суму 500 мільйонів доларів

Таким чином, рішення Вашингтона сигналізує про готовність не лише відновити постачання озброєнь Києву, але й запустити ширший формат фінансування коштом союзників.

Нагадаємо, раніше обговорювалася ідея, щоб союзники компенсували витрати США на військову допомогу Україні. Схвалення перших постачання може стати ключовим кроком до закріплення цього підходу.

Нагадаємо, сьогодні Фокус писав, навіщо Трамп їде до Європи і як це вплине на війну в Україні.

Фокус також писав, що у Трампа озвучили умову терміну закінчення війни, яка залежить від Європи.