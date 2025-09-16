"Війна закінчиться за 60 або 90 днів": у Трампа озвучили умову, яка залежить від Європи

У Вашингтоні заявили, що не збираються "рухатися вперед" без активнішої участі Європи. Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив європейців у фінансуванні конфлікту у власному регіоні й поставив крапку у питанні додаткових мит для Китаю через закупівлю російської нафти.

Related video

Американський чиновник заявив, що Європа має відігравати активнішу роль у скороченні доходів Росії від торгівлі нафтою та мирному процесі. Він запевнив, що адміністрація Дональда Трампа не запроваджуватиме додаткові мита на товари КНДР, якщо спочатку власні високі мита проти Китаю й Індії не запровадять європейці. Про це відомо з інтерв'ю Reuters і Bloomberg, опублікованого 15 вересня.

"Ми очікуємо, що європейці виконають свою частину угоди, і ми не будемо рухатися вперед без них", — підкреслив міністр.

Він наголосив, що Трамп закликає європейські країни запровадити мита від 50% до 100%, щоб скоротити доходи РФ. Водночас позиція китайської сторони, з його слів, полягає у тому, що закупівля нафти — це "суверенне питання".

Бессент розкритикував деякі країни Європи за те, що вони купують російську нафту або інші нафтопродукти, перероблені в Індії з російської сировини. Він підкреслив, що ці держави допомагають фінансуванню війни у власному регіоні.

"Я гарантую вам, що якщо Європа введе значні вторинні тарифи для покупців російської нафти, війна закінчиться за 60 або 90 днів", — заявив Бессент, пояснивши це позбавленням Кремля основного джерела доходів.

Американський міністр повідомив про "істотний прогрес" у переговорах з Індією завдяки запровадженим митам і анонсував черговий раунд 17 вересня. Також він запевнив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Європою задля розгляду більш жорстких санкцій проти компаній РФ, в тому числі нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл".

Окрім того, США готові до співпраці щодо підготовки до ширшого використання заморожених російських активів. Чиновник додав, що спочатку можна конфіскувати невелику частину з 300 мільярдів доларів або розмістити кошти у спеціальній структурі, яка могла б слугувати заставою для надання Україні кредиту.

Нагадаємо, 15 вересня спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Росія платить "колосальну" ціну за просування в Україні. З його слів, лідер РФ Володимир Путін помиляється, якщо думає, що перемагає.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що зустріч на Алясці може "відкрити Путіну двері" для інших самітів і дипломатичних форматів попри розв’язану війну. Він запевнив, що лідер Кремля розуміє лише мову сили.