"Война закончится за 60 или 90 дней": у Трампа озвучили условие, которое зависит от Европы

В Вашингтоне заявили, что не собираются "двигаться вперед" без более активного участия Европы. Министр финансов США Скотт Бессент обвинил европейцев в финансировании конфликта в собственном регионе и поставил точку в вопросе дополнительных пошлин для Китая из-за закупки российской нефти.

Американский чиновник заявил, что Европа должна играть более активную роль в сокращении доходов России от торговли нефтью и мирном процессе. Он заверил, что администрация Дональда Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на товары КНДР, если сначала собственные высокие пошлины против Китая и Индии не введут европейцы. Об этом известно из интервью Reuters и Bloomberg, опубликованного 15 сентября.

"Мы ожидаем, что европейцы выполнят свою часть соглашения, и мы не будем двигаться вперед без них", — подчеркнул министр.

Он отметил, что Трамп призывает европейские страны ввести пошлины от 50% до 100%, чтобы сократить доходы РФ. В то же время позиция китайской стороны, по его словам, заключается в том, что закупка нефти — это "суверенный вопрос".

Бессент раскритиковал некоторые страны Европы за то, что они покупают российскую нефть или другие нефтепродукты, переработанные в Индии из российского сырья. Он подчеркнул, что эти государства помогают финансированию войны в собственном регионе.

"Я гарантирую вам, что если Европа введет значительные вторичные тарифы для покупателей российской нефти, война закончится за 60 или 90 дней", — заявил Бессент, объяснив это лишением Кремля основного источника доходов.

Американский министр сообщил о "существенном прогрессе" в переговорах с Индией благодаря введенным пошлинам и анонсировал очередной раунд 17 сентября. Также он заверил, что Вашингтон готов сотрудничать с Европой для рассмотрения более жестких санкций против компаний РФ, в том числе нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл".

Кроме того, США готовы к сотрудничеству по подготовке к более широкому использованию замороженных российских активов. Чиновник добавил, что сначала можно конфисковать небольшую часть из 300 миллиардов долларов или разместить средства в специальной структуре, которая могла бы служить залогом для предоставления Украине кредита.

Напомним, 15 сентября спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Россия платит "колоссальную" цену за продвижение в Украине. По его словам, лидер РФ Владимир Путин ошибается, если думает, что побеждает.

Президент Владимир Зеленский отметил, что встреча на Аляске может "открыть Путину двери" для других саммитов и дипломатических форматов, несмотря на развязанную войну. Он заверил, что лидер Кремля понимает только язык силы.