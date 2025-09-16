"Это его язык": Зеленский объяснил, зачем Путин обманывает Трампа (видео)

Российский президент Владимир Путин благодаря саммиту на Аляске получил возможность выйти из международной изоляции и теперь говорит с Украиной и миром на языке силы.

Related video

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, после встречи с Дональдом Трампом на Аляске лидер Кремля имеет сплошные профиты. Своими предположениями он поделился в интервью с Ялдой Хаким из Sky News.

"Он (Путин, – прим. ред) должен был получить поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он получил деизоляцию. Он получил фотографии с президентом Трампом. Он получил публичный диалог, и я думаю, что это открывает Путину двери для других саммитов и форматов, потому что так оно и есть, и мы это видим, мы это наблюдаем, и я не думаю, что он за это что-то заплатил", – заявил Зеленский.

Зеленский считает, что встреча Трампа и Путина на Аляске дала последнему ряд преимуществ

Политик считает, что если бы состоялась трехсторонняя встреча, то можно было бы добиться какого-то результата. Пока же Путин продолжает демонстрировать миру язык силы, и далее атакуя Украину.

Зеленский подчеркивает, что Путину нельзя давать возможность выйти из изоляции, поскольку это будет мотивировать его продолжать войну:

"Он ведет войну, и все пытаются остановить его спорами, просьбами, но вместо этого следует применять силу. Он понимает силу. Это его язык. Это язык, который он понимает. Он не говорит на многих языках, но это язык силы, который он понимает, как и русский, его родной язык".

Украинский президент ответил утвердительно на вопрос о том, пытается ли Путин обмануть американского коллегу.

"Он делает все возможное, чтобы избежать санкций, чтобы США и Трамп не ввели против него санкции, и если вы продолжите откладывать введение санкций, то русские будут лучше подготовлены", – уверен он.

По мнению Зеленского, санкции против РФ должны быть более суровыми и быстрыми, чтобы заставить российского лидера прекратить войну. Кроме того, Украина должна иметь четкие и надежные гарантии безопасности.

Тем временем нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский считает, что война в Украине идет к завершению. По его мнению, приблизить мир может трехсторонняя встреча президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина.

В свою очередь в Кремле заявляют, что "НАТО воюет с Россией". "Это очевидно, и это не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, "НАТО де-факто задействовано в этой войне" путем оказания "прямой и косвенной поддержки" Киеву.

Еще 12 сентября Песков утверждал, что быстрого окончания войны с Украиной ожидать не стоит.