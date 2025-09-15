"Начинаются политические действия": война в Украине идет к завершению, — нардеп (видео)

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский считает, что война в Украине идет к завершению. По его мнению, приблизить мир может трехсторонняя встреча президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина.

Related video

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в ответ на замечание журналистки в интервью Radio NV о том, что "Слугам народа" могут помочь набрать голоса для определенных решений депутаты "ОПЗЖ", напомнил, что в начале полномасштабного вторжения парламент был консолидирован относительно решений в сфере безопасности и обороны. Сейчас же, по его словам, из-за приближения мира начались "определенные политические действия".

Вениславский заявил, что война в Украине идет к завершению. На видео с 13:00.

"Сейчас уже, когда очевидно, что война идет к завершению — хоть это кто-то признает, кто-то не признает, но мы фактически движемся в этом направлении — начинаются определенные политические действия в тех или иных политических силах. Но опять же, даже сейчас, когда речь идет о военных, зал консолидируется и принимает решения без каких-либо проблем", — сказал народный депутат.

Федор Вениславский вспомнил сделанное накануне заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему самому придется говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что лидеры воюющих стран "так ненавидят друг друга, что не могут дышать". Парламентарий считает, что американский лидер готов усиливать свои усилия в таком векторе, а следующая встреча лидеров может состояться только в трехстороннем формате, потому что саммит Путин-Зеленский вряд ли даст результаты.

"Поэтому, вероятно, эта встреча, которую задекларировал вчера Дональд Трамп, имеет все шансы приблизить завершение боевых действий и приблизить мир", — сказал нардеп.

Напомним, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер 9 сентября заявил, что Украина согласна заморозить войну с РФ по линии фронта при условии надежных гарантий безопасности.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 4 сентября говорил, что одним из возможных сценариев окончания войны является замораживание по линии фронта.