"Если реалистично говорить": Подоляк раскрыл один из возможных сценариев окончания войны (видео)

Замораживание российско-украинской войны по линии фронта рассматривается как один из возможных сценариев ее завершения.

Однако финальное решение относительно того, по какому именно сценарию завершать войну, будет принимать президент Украины Владимир Зеленский, заявил в интервью Новости.LIVE советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если реалистично говорить — да, один из возможных сценариев — заморозка по линии фронта", — сказал Подоляк.

Он также пояснил, что сейчас продолжаются консультации с европейскими и американскими партнерами по этому вопросу, чтобы война имела справедливое завершение, а Россия не получила выгоды.

Кроме того, советник руководителя ОП подчеркнул, что быстро завершить эту войну можно, если будут работать три базовых инструмента:

информационное игнорирование России;

экономические запретительные санкции;

масштабированные объемные удары по территории России.

