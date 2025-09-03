"Будет промежуточный период": у Зеленского ответили, когда разрешат выезд за границу всем мужчинам
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ограничения на выезд за границу для мужчин призывного возраста не будут сняты до завершения военного положения, а после этого будет еще короткий "промежуточный период".
Советник главы ОП сказал в опубликованном 3 сентября интервью "Новости.Live", что границы, скорее всего, будут полностью открыты после того, как завершится война. По его словам, это не должно вызвать больших очередей на пунктах пропуска, поскольку у украинцев не будет мотивации ехать на чужбину, если у Украины будут надежные гарантии безопасности и рабочие места.
Журналистка спросила у чиновника, когда и при каких условиях позволят выезд из Украины всем мужчинам.
"Война закончится — разрешат. Перестанет действовать военное положение. Я не совсем понимаю логистику: военное положение прекратило действовать, там еще определенный какой-то будет промежуточный период не очень большой, дальше все — электоральный цикл, открытые границы и тому подобное", — ответил Подоляк.
На вопрос, полностью ли будут открыты границы, Михаил Подоляк ответил, что "скорее да".
"Юридически это должно выглядеть именно так", — сказал он.
В ОП убеждены, что очередей на выезд за границу не будет
Когда журналистка задала вопрос о риске образования больших очередей Подоляк ответил, что их не должно возникнуть, если будет понимание, что война завершена.
"Хорошо, у вас есть страх, вы выехали — и дальше? Вот смотрите, сегодня когда человек выезжает на законных основаниях, он получает определенный юридический статус в других странах. А что он будет делать, когда закончится война?" — спросил советник главы ОП.
По его словам, после окончания войны украинцам за рубежом будет сложнее получить рабочее место и обустроить жизнь.
"Кроме того, если будут фундаментальные гарантии безопасности в Украине, и здесь будут средства на восстановление, рабочие места — почему надо будет существовать в странном юридическом статусе, где у тебя нет работы, а не находиться на территории Украины?" — отметил Михаил Подоляк.
На замечание интервьюера, что украинцы могут выезжать за границу из-за страха перед вероятностью повторения войны, он ответил, что "войны периодически возникают в разных частях мира".
Напомним, Кабинет министров Украины 26 августа разрешил пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что это решение касается и тех, кто уже выехал из Украины.
Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в опубликованном 2 сентября интервью объяснял, что решение о разрешении на выезд за границу для юношей до 22 лет не означает, что правительство готовится к снижению мобилизационного возраста.