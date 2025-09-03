"Буде проміжний період": у Зеленського відповіли, коли дозволять виїзд за кордон усім чоловікам

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку не будуть зняті до завершення воєнного стану, а після цього буде ще короткий "проміжний період".

Радник голови ОП сказав в опублікованому 3 вересня інтерв'ю "Новини.Live", що кордони, найімовірніше, будуть повністю відкриті після того, як завершиться війна. За його словами, це не має спричинити великих черг на пунктах пропуску, оскільки в українців не буде мотивації їхати на чужину, якщо в України будуть надійні гарантії безпеки та робочі місця.

Журналістка запитала в посадовця, коли та за яких умов дозволять виїзд з України всім чоловікам.

"Війна закінчиться — дозволять. Перестане діяти воєнний стан. Я не зовсім розумію логістику: воєнний стан припинив діяти, там ще певний якийсь буде проміжний період не дуже великий, далі все — електоральний цикл, відкриті кордони і тому подібне", — відповів Подоляк.

На питання, чи повністю будуть відкриті кордони, Михайло Подоляк відповів, що "скоріше так".

"Юридично це має виглядати саме так", — сказав він.

В ОП переконані, що черг на виїзд за кордон не буде

Коли журналістка поставила питання щодо ризику утворення великих черг Подоляк відповів, що їх не має виникнути, якщо буде розуміння, що війна завершена.

"Добре, у вас є страх, ви виїхали — і далі? От дивіться, сьогодні коли людина виїжджає на законних підставах, вона отримує певний юридичний статус в інших країнах. А що вона буде робити, коли закінчиться війна?" — запитав радник голови ОП.

За його словами, після закінчення війни українцям за кордоном буде складніше отримати робоче місце та облаштувати життя.

"Крім того, якщо будуть фундаментальні гарантії безпеки в Україні, і тут будуть кошти на відновлення, робочі місця — чому треба буде існувати в дивному юридичному статусі, де в тебе немає роботи, а не знаходитися на території України?" — зазначив Михайло Подоляк.

На зауваження інтерв'юерки, що українці можуть виїжджати за кордон через страх перед імовірністю повторення війни, він відповів, що "війни періодично виникають в різних частинах світу".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 серпня дозволив перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявляла, що це рішення стосується і тих, хто вже виїхав з України.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в опублікованому 2 вересня інтерв'ю пояснював, що рішення про дозвіл на виїзд за кордон для юнаків до 22 років не означає, що уряд готується до зниження мобілізаційного віку.