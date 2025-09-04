"Якщо реалістично говорити": Подоляк розкрив один із можливих сценаріїв закінчення війни (відео)

Замороження російсько-української війни по лінії фронту розглядається як один із можливих сценаріїв її завершення.

Проте фінальне рішення щодо того, за яким саме сценарієм завершувати війну, буде ухвалювати президент України Володимир Зеленський, заявив в інтерв'ю Новини.LIVE радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо реалістично говорити — так, один із можливих сценаріїв — заморозка по лінії фронту", — сказав Подоляк.

Він також пояснив, що наразі тривають консультації з європейськими та американськими партнерами з цього питання, щоб війна мала справедливе завершення, а Росія не отримала вигоди.

Крім того, радник керівника ОП підкреслив, що швидко завершити цю війну можна, якщо будуть працювати три базові інструменти:

інформаційне ігнорування Росії;

економічні заборонні санкції;

масштабовані об'ємні удари по території Росії.

Нагадаємо, 3 вересня Подоляк заявив, що обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку не будуть зняті до завершення воєнного стану, а після цього буде ще короткий "проміжний період".

