Мирная сделка с Россией, по словам постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера, может включать обязательства Украины по защите Украинской православной церкви и русскоязычных граждан.

Украина готова к остановке боестолкновений с РФ по текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире канала Fox Business.

Мэттью Уитакер считает, что соглашения по завершению войны придется добиваться от обеих сторон

Украинская армия должна быть сильной и иметь возможность защитить страну в будущем. Однако ВСУ необходима поддержка иностранного контингента — инструкторов из состава войск Евросоюза.и миротворцев.

"Если Зеленский будет чувствовать, что война завершится и Россия не нападет снова, он пойдет на сделку", — добавил он.

Мэттью Уитакер не исключил, что мирная сделка может включать в себя обязательства Украины по защите Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) и русскоязычных граждан.

Соглашения по завершению войны придется добиваться от обеих сторон, каким бы оно ни было, заметил американский чиновник.

"Хорошая новость в том, что президент США Дональд Трамп продолжает склонять стороны к мирным переговорам и остановить убийства", — заключил он.

Отметим, что российская сторона регулярно требует от Украины гарантировать признание статуса русского языка и защиты православных церквей. Москва неоднократно заявляла о дискриминации русского языка в Украине.

Официально украинские власти не комментировали сообщение Мэттью Уитакера о готовности остановить войну по текущей линии фронта.

Напомним, США предлагают создать в Украине буферную зону, а 26 стран ЕС согласны отправить войска после достижения мира. Эксперты видят в Хельсинкских соглашениях от 1975 года компромисс для достижения конца войны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 6 сентября заявил о готовности президента России Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским где угодно", не только в Москве.