Мирна угода з Росією, за словами постпреда США при НАТО Меттью Вітакера, може включати зобов'язання України щодо захисту Української православної церкви і російськомовних громадян.

Україна готова до зупинки бойових зіткнень із РФ на поточній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки. Про це заявив постпред США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі каналу Fox Business.

Меттью Вітакер вважає, що угоди щодо завершення війни доведеться домагатися від обох сторін

Українська армія повинна бути сильною і мати можливість захистити країну в майбутньому. Однак ЗСУ необхідна підтримка іноземного контингенту — інструкторів зі складу військ Євросоюзу та миротворців.

"Якщо Зеленський відчуватиме, що війна завершиться і Росія не нападе знову, він піде на угоду", — додав він.

Меттью Вітакер не виключив, що мирна угода може містити зобов'язання України щодо захисту Української Православної Церкви (Московського патріархату) і російськомовних громадян.

Угоди щодо завершення війни доведеться домагатися від обох сторін, якою б вона не була, зауважив американський чиновник.

"Хороша новина в тому, що президент США Дональд Трамп продовжує схиляти сторони до мирних переговорів і зупинити вбивства", — підсумував він.

Зазначимо, що російська сторона регулярно вимагає від України гарантувати визнання статусу російської мови та захисту православних церков. Москва неодноразово заявляла про дискримінацію російської мови в Україні.

Офіційно українська влада не коментувала повідомлення Меттью Вітакера про готовність зупинити війну по поточній лінії фронту.

Нагадаємо, США пропонують створити в Україні буферну зону, а 26 країн ЄС згодні відправити війська після досягнення миру. Експерти вбачають у Гельсінських угодах від 1975 року компроміс для досягнення кінця війни.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 6 вересня заявив про готовність президента Росії Володимира Путіна зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським "де завгодно", не тільки в Москві.