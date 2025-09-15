"Починаються політичні дії": війна в Україні йде до завершення, — нардеп (відео)

Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський вважає, що війна в Україні йде до завершення. На його думку, наблизити мир може тристороння зустріч президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у відповідь на зауваження журналістки в інтерв'ю Radio NV про те, що "Слугам народу" можуть допомогти набрати голоси для певних рішень депутати "ОПЗЖ", нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення парламент був консолідований щодо рішень у сфері безпеки й оборони. Зараз же, за його словами, через наближення миру почалися "певні політичні дії".

Веніславський заявив, що війна в Україні йде до завершення. На відео з 13:00.

"Зараз уже, коли очевидно, що війна йде до завершення — хоч це хтось визнає, хтось не визнає, але ми фактично рухаємось в цьому напрямку — починаються певні політичні дії в тих чи інших політичних силах. Але знову ж таки, навіть зараз, коли мова йде про військових, зал консолідується й ухвалює рішення без будь-яких проблем", — сказав народний депутат.

Федір Веніславський пригадав зроблену напередодні заяву президента США Дональда Трампа про те, що йому самому доведеться говорити з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним через те, що лідери країн, що воюють, "так ненавидять один одного, що не можуть дихати". Парламентар вважає, що американський лідер готовий посилювати свої зусилля в такому векторі, а наступна зустріч лідерів може відбутися лише у тристоронньому форматі, бо саміт Путін-Зеленський навряд чи дасть результати.

"Тому, ймовірно, оця зустріч, яку задекларував вчора Дональд Трамп, має всі шанси наблизити завершення бойових дій і наблизити мир", — сказав нардеп.

Нагадаємо, постпред США при НАТО Меттью Вітакер 9 вересня заявив, що Україна згодна заморозити війну з РФ по лінії фронту за умови надійних гарантій безпеки.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 4 вересня казав, що одним із можливих сценаріїв закінчення війни є замороження по лінії фронту.