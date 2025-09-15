"Будуть переговори": Трамп заявив, що йому самому доведеться говорити з Зеленським і Путіним (відео)

Ненависть між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним настільки сильна, що для досягнення результатів у мирному врегулюванні російсько-української війни вести перемовини доведеться президенту США Дональду Трампу.

Related video

"Ненависть між Зеленським і Путіним — незбагненна", — заявив Трамп в коментарі журналістам.

Президент США зазначив, що сумнівається в тому, що Зеленський та Путін зможуть провести перемовини, тому, можливо, Трампу доведеться "говорити самому".

"Відносно скоро. Ми вирішимо це так чи інакше, але відносно скоро… Вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", — підкреслив Трамп.

Крім того, він підкреслив, що незабаром відбудуться перемовини з Україною.

"Будуть переговори, чи то саміт, чи просто зустріч. Не має значення. Але мені, мабуть, доведеться… Вони так ненавидять одне одного, що майже не можуть розмовляти. Вони не здатні розмовляти одне з одним", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 12 вересня Трамп розповів, як буде "жорстко душити" Путіна.

А 13 вересня Трамп висунув Європі вимогу для запровадження санкцій проти РФ.