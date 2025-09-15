"Будут переговоры": Трамп заявил, что ему самому придется говорить с Зеленским и Путиным (видео)

Ненависть между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным настолько сильна, что для достижения результатов в мирном урегулировании российско-украинской войны вести переговоры придется президенту США Дональду Трампу.

"Ненависть между Зеленским и Путиным — непостижима", — заявил Трамп в комментарии журналистам.

Президент США отметил, что сомневается в том, что Зеленский и Путин смогут провести переговоры, поэтому, возможно, Трампу придется "говорить самому".

"Относительно скоро. Мы решим это так или иначе, но относительно скоро... Они так ненавидят друг друга, что не могут дышать. Так что мне придется вмешаться", — подчеркнул Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что вскоре состоятся переговоры с Украиной.

"Будут переговоры, будь то саммит или просто встреча. Неважно. Но мне, видимо, придется... Они так ненавидят друг друга, что почти не могут разговаривать. Они не способны разговаривать друг с другом", — подчеркнул Трамп.

