В случае продолжения войны в Украине и нежелания России идти на "мировую", США жестко ударят по ее банками и всему, что связано с экспортом нефти.

Related video

Соединенные Штаты могут оказать жесткое давление на Россию за нежелание идти на компромиссы. Об этом сказал в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.

"Это будет жесткий удар по банкам санкциями и всему, что связано с экспортом нефти и тарифами. Индия — наибольший потребитель. Я ввел против нее 50% пошлин за покупку российской нефти. Это не такая простая вещь", — сказал американский лидер.

Штаты также будут давить на страны "Большой семерки", чтобы они увеличили тарифы в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти.

В Европе понимают, что ввод столь высоких пошлин против двух главых торговых партнеров блока — это крайне сложное решение. Следует учитывать экономические последствия и вероятный ответ Нью-Дели и Пекина, писала газета Financial Times.

Кроме этого, в интервью телеканалу Трамп коснулся вопроса завершения войны в Украине и заметил нежелание президентов двух воюющих стран идти на компромиссы.

"Это удивительно. Когда [президент России Владимир] Путин это хотел сделать, [президент Украины Владимир] Зеленский не хотел. Когда Зеленский хочет это сделать, то Путин под вопросом", — добавил Трамп.

Чтобы завершить войну в Украине нужно участие и желание обеих сторон. По его словам, президент Украины не был готов приступить к переговорам так быстро. Трамп заявил о разочарованности затянувшимся решением конфликта и подчеркнул, что одна из главных преград — это "большая ненависть между сторонами".

Кроме этого, журналисты спросили Трампа о налетах российских дронов в Польше 10 сентября. Президент США признал, что "не собирается никого защищать".

Напомним, США недавно сняли санкции с белорусской госавиакомпании "Белавиа". Президент Беларуси Александр Лукашенко со своей стороны освободил 52 заключенных.

Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил Путину, что в 2025 году рост экономики страны замедлится почти в два раза из-за военных расходов.