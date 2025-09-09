Глубокий кризис в РФ: промышленность и бизнес сталкиваются с трудностями

Российская экономика оказалась в условиях глубокого кризиса, который затрагивает почти все ключевые отрасли страны. Рост ВВП замедляется, промышленность сокращает темпы производства, а компании вынуждены искать новые рынки и экономить на персонале.

Последствия санкций, военные расходы и внутренние структурные проблемы все сильнее провоцирует экономическую нестабильность России. Фокус собрал все, что известно на данный момент об упадке экономике РФ.

Кризис в РФ — глобальный удар по российской экономике

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил президенту Владимиру Путину, что рост российской экономики в 2025 году может замедлиться почти в два раза — до 1,5%, пишет The Moscow Times.

Изначально ожидалось, что валовый внутренний продукт (ВВП) страны вырастет на 2,5%. Однако новый прогноз показал существенное снижение. Для сравнения, в 2024 году российская экономика показала рост на уровне 4,1%.

Снижение темпов роста коснется и несырьевой промышленности, которая в прошлом году увеличилась на 8,5%. В 2025 году ожидается, что этот сектор вырастет всего на 3%. В целом, промышленное производство будет расти лишь на 2%, что значительно ниже показателей 2023—2024 годов, когда прирост составлял от 4,3% до 4,6%.

Одной из причин замедления роста, по словам Силуанова, является жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка. Банк России повысил процентную ставку до уровня начала 2000-х годов, чтобы сдержать инфляцию после экономического "перегрева", вызванного военными расходами. За последние три года Россия потратила на военные нужды более 20 триллионов рублей, что стало причиной резкого скачка цен.

По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года экономика выросла всего на 1,2%, а во втором квартале темпы роста составили лишь 1,1%. Промышленность показала прирост в 2%, что значительно ниже 4,6% в прошлом году. Реальные зарплаты в стране увеличились всего на 3,8%, тогда как в 2024 году этот показатель был почти в два раза выше — 10%.

Кризис в РФ — российские компании ждут падения экономики

Большинство российских компаний готовятся к дальнейшему падению экономики: уже к концу года 57% предприятий ожидают снижения показателей, передает Центр противодействия дезинформации.

При этом лишь 28% предпринимателей надеются на возобновление роста экономики, тогда как остальные не видят четких перспектив. Бизнес признает, что 90% компаний были вынуждены искать новых партнеров и поставщиков, и многим это так и не удалось.

Ожидания Кремля о том, что потери от войны и санкций смогут компенсировать так называемые "дружественные страны", не оправдались. Многим российским предприятиям пришлось сократить персонал, а дефицит кадров только усугубляет проблемы бизнеса.

Эксперты ЦПД отмечают, что пессимистические настроения предпринимателей резко контрастируют с заявлениями Кремля об "устойчивости экономики" и "адаптации к санкциям". Несмотря на успокаивающую риторику пропаганды и самого Владимира Путина, предприниматели ясно понимают: война и международная изоляция все глубже подтачивают экономику, а перспективы остаются мрачными.

Кризис в РФ — санкции против РЖД

Российский железнодорожный гигант "РЖД" столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, которые напрямую затрагивают сотрудников компании. По информации Центра противодействия дезинформации, уже несколько месяцев работников центрального аппарата и региональных управлений заставляют брать по два неоплачиваемых "каникулы" каждый месяц.

Формально сокращений в компании пока нет, однако эта мера фактически является скрытым способом экономии на персонале на фоне острой нестабильности. "РЖД" теряет прибыль, а объемы перевозок продолжают сокращаться.

Эксперты отмечают, что ситуация в "РЖД" отражает более широкие проблемы российской экономики. Бизнес сокращает производство, отказывается от логистики и ищет возможности экономии на всем, что не является критически важным. Санкции, потеря международных рынков и мобилизация ресурсов на фронт дестабилизируют даже стратегические государственные корпорации.

В России наступил кризис в отрасли угледобычи

Несмотря на громкие заявления о том, что международные санкции якобы не влияют на экономику России, реальность выглядит иначе. В начале года отрасль угледобычи столкнулась с кризисом перепроизводства, а к лету аналогичные проблемы охватили металлургию.

В июле производство стали в стране упало на 10,2% — больше, чем в июне 2022 года, когда снижение составило 6%. Спад затронул всех крупных производителей, сообщает The Moscow Times.

Магнитогорский металлургический комбинат, один из крупнейших в Европе и второй по объему в России, отчитался о снижении производства стали на 18% и чугуна на 9%. Группа "Мечел" зафиксировала сокращение продаж стальной продукции на 11%. Трубная металлургическая компания (ТМК), крупнейший производитель стальных труб в стране, потеряла 18% продаж по трубам и почти 22% по бесшовным изделиям.

Финансовые последствия стали ощутимыми: ТМК получила чистый убыток в 3,2 млрд рублей (около 40 млн долларов), "Мечел" — более 40 млрд рублей (500 млн долларов), а ММК и "Северсталь" зафиксировали отрицательный денежный поток на 4,8 млрд (60 млн долларов) и 29,1 млрд рублей (360 млн долларов) соответственно.

Целлюлозно-бумажная отрасль России оказалась в глубоком кризисе

Российская целлюлозно-бумажная промышленность переживает беспрецедентные трудности: крупнейшие предприятия страны работают в убыток, накапливают долги и вынуждены приостанавливать производство.

Как сообщает Служба внешней разведки Украины, проблемы отрасли затрагивают как финансовую сферу, так и социальные аспекты. Работники сталкиваются с задержками зарплаты, а после увольнения получают выплаты с опозданием или вовсе остаются без них. Кроме того, предприятия вовлечены в массовые судебные разбирательства.

В частности, крупнейший лесопромышленный холдинг ПАО "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 млрд рублей. При этом его выручка за 2024 год выросла на 15 % и составила 101,9 млрд рублей. Попытки привлечь инвестиции на сумму 113 млрд рублей в июне 2025 года не смогли изменить убыточную динамику компании. Только в Ленинградской области против холдинга ведутся более 300 арбитражных дел на общую сумму 72 млрд рублей.

Напомним, также стало известно, что президент США Дональд Трамп готов перейти ко "второму этапу" санкций против РФ, ведь Россия продолжает войну в Украине и по-прежнему жестоко обстреливает украинские города.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что еще не завершил "ни вторую, ни третью фазу" санкций против России. Он также отвергал замечания относительно того, что США не усиливают давление на РФ.