Глибока криза в РФ: промисловість і бізнес стикаються з труднощами

Російська економіка опинилася в умовах глибокої кризи, яка зачіпає майже всі ключові галузі країни. Зростання ВВП сповільнюється, промисловість скорочує темпи виробництва, а компанії змушені шукати нові ринки та економити на персоналі.

Наслідки санкцій, військові витрати і внутрішні структурні проблеми все сильніше провокують економічну нестабільність Росії. Фокус зібрав усе, що відомо на даний момент про занепад економіки РФ.

Криза в РФ — глобальний удар по російській економіці

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов повідомив президенту Володимиру Путіну, що зростання російської економіки у 2025 році може сповільнитися майже вдвічі — до 1,5%, пише The Moscow Times.

Спочатку очікувалося, що валовий внутрішній продукт (ВВП) країни зросте на 2,5%. Однак новий прогноз показав істотне зниження. Для порівняння, у 2024 році російська економіка показала зростання на рівні 4,1%.

Зниження темпів зростання торкнеться і несировинної промисловості, яка минулого року збільшилася на 8,5%. У 2025 році очікується, що цей сектор зросте лише на 3%. Загалом промислове виробництво зростатиме лише на 2%, що значно нижче за показники 2023-2024 років, коли приріст становив від 4,3% до 4,6%.

Однією з причин уповільнення зростання, за словами Силуанова, є жорстка грошово-кредитна політика Центрального банку. Банк Росії підвищив процентну ставку до рівня початку 2000-х років, щоб стримати інфляцію після економічного "перегріву", викликаного військовими витратами. За останні три роки Росія витратила на військові потреби понад 20 трильйонів рублів, що стало причиною різкого стрибка цін.

За даними Росстату, у першому півріччі 2025 року економіка зросла лише на 1,2%, а в другому кварталі темпи зростання становили лише 1,1%. Промисловість показала приріст у 2%, що значно нижче за 4,6% минулого року. Реальні зарплати в країні збільшилися лише на 3,8%, тоді як 2024 року цей показник був майже вдвічі вищим — 10%.

Криза в РФ — російські компанії чекають падіння економіки

Більшість російських компаній готуються до подальшого падіння економіки: вже до кінця року 57% підприємств очікують зниження показників, передає Центр протидії дезінформації.

При цьому лише 28% підприємців сподіваються на відновлення зростання економіки, тоді як решта не бачать чітких перспектив. Бізнес визнає, що 90% компаній були змушені шукати нових партнерів і постачальників, і багатьом це так і не вдалося.

Очікування Кремля про те, що втрати від війни і санкцій зможуть компенсувати так звані "дружні країни", не виправдалися. Багатьом російським підприємствам довелося скоротити персонал, а дефіцит кадрів тільки посилює проблеми бізнесу.

Експерти ЦПД зазначають, що песимістичні настрої підприємців різко контрастують із заявами Кремля про "стійкість економіки" і "адаптацію до санкцій". Незважаючи на заспокійливу риторику пропаганди і самого Володимира Путіна, підприємці ясно розуміють: війна і міжнародна ізоляція все глибше підточують економіку, а перспективи залишаються похмурими.

Криза в РФ — санкції проти РЖД

Російський залізничний гігант "РЖД" зіткнувся із серйозними фінансовими труднощами, які безпосередньо зачіпають співробітників компанії. За інформацією Центру протидії дезінформації, вже кілька місяців працівників центрального апарату і регіональних управлінь змушують брати по два неоплачуваних "канікули" щомісяця.

Формально скорочень у компанії поки що немає, однак цей захід фактично є прихованим способом економії на персоналі на тлі гострої нестабільності. "РЖД" втрачає прибуток, а обсяги перевезень продовжують скорочуватися.

Експерти зазначають, що ситуація в "РЖД" відображає ширші проблеми російської економіки. Бізнес скорочує виробництво, відмовляється від логістики та шукає можливості економії на всьому, що не є критично важливим. Санкції, втрата міжнародних ринків і мобілізація ресурсів на фронт дестабілізують навіть стратегічні державні корпорації.

У Росії настала криза в галузі вуглевидобутку

Незважаючи на гучні заяви про те, що міжнародні санкції нібито не впливають на економіку Росії, реальність виглядає інакше. На початку року галузь вуглевидобутку зіткнулася з кризою перевиробництва, а до літа аналогічні проблеми охопили металургію.

У липні виробництво сталі в країні впало на 10,2% — більше, ніж у червні 2022 року, коли зниження становило 6%. Спад торкнувся всіх великих виробників, повідомляє The Moscow Times.

Магнітогорський металургійний комбінат, один з найбільших у Європі та другий за обсягом у Росії, відзвітував про зниження виробництва сталі на 18% і чавуну на 9%. Група "Мечел" зафіксувала скорочення продажів сталевої продукції на 11%. Трубна металургійна компанія (ТМК), найбільший виробник сталевих труб у країні, втратила 18% продажів за трубами і майже 22% за безшовними виробами.

Фінансові наслідки стали відчутними: ТМК отримала чистий збиток у 3,2 млрд рублів (близько 40 млн доларів), "Мечел" — понад 40 млрд рублів (500 млн доларів), а ММК і "Северсталь" зафіксували негативний грошовий потік на 4,8 млрд (60 млн доларів) і 29,1 млрд рублів (360 млн доларів) відповідно.

Целюлозно-паперова галузь Росії опинилася в глибокій кризі

Російська целюлозно-паперова промисловість переживає безпрецедентні труднощі: найбільші підприємства країни працюють у збиток, накопичують борги і змушені припиняти виробництво.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, проблеми галузі зачіпають як фінансову сферу, так і соціальні аспекти. Працівники стикаються із затримками зарплати, а після звільнення отримують виплати із запізненням або зовсім залишаються без них. Крім того, підприємства залучені в масові судові розгляди.

Зокрема, найбільший лісопромисловий холдинг ПАТ "Сегежа Груп" задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів. При цьому його виручка за 2024 рік зросла на 15 % і склала 101,9 млрд рублів. Спроби залучити інвестиції на суму 113 млрд рублів у червні 2025 року не змогли змінити збиткову динаміку компанії. Тільки в Ленінградській області проти холдингу ведуть понад 300 арбітражних справ на загальну суму 72 млрд рублів.

Нагадаємо, також стало відомо, що президент США Дональд Трамп готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти РФ, адже Росія продовжує війну в Україні і, як і раніше, жорстоко обстрілює українські міста.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що ще не завершив "ні другу, ні третю фазу" санкцій проти Росії. Він також відкидав зауваження щодо того, що США не посилюють тиск на РФ.