Трамп частично снял санкции с Беларуси и написал письмо Лукашенко, а тот выпустил заключенных (фото)

США сняли санкции с беларусской государственной авиакомпании "Белавиа". Об этом стало известно во время визита в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа Джона Коула.

Коул встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает издание БЕЛТА. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что "помиловал" ряд иностранцев, осужденных за различные преступления, в том числе и за "экстремистские".

Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что границу с Беларусью пересекли 52 освобожденных человека, в том числе шесть граждан Литвы. Науседа поблагодарил президента США за помощь в освобождении людей.

Как сообщает пропагандистский канал "Пул Первого", Трамп передал и письмо Лукашенко. В нем он поздравил главу РБ с днем рождения (который прошел 30 августа), — причем поздравление отписал и от собственного имени, и от своей жены Мелании. Письмо начинается с обращения "уважаемый господин Лукашенко".

Письмо Трампа к Лукашенко Фото: Пул Первого

Еще Трамп прислал Лукашенко подарок — запонки с изображением Белого дома. И письмо, и запонки лично вручил представитель Трампа Джон Коул.

Ранее в Минобороны РБ заявили, что Беларусь передала Польше данные о "заблудившихся дронах" и сбила ряд БПЛА. В оборонном ведомстве настаивают, что "внимательно следили за событиями". Напомним, что 10 сентября Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве .

Также Фокус писал, что Беларусь и РФ тренируют нападение на Польшу. Польский премьер-министр Дональд Туск тогда предупредил о провокациях на учениях "Запад-2025".