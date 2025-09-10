Беларусь передала Польше данные о "заблудившихся дронах" и сбила ряд БПЛА, — Минобороны

Белорусские военные уничтожили часть беспилотников, потерявших курс во время ночных атак между Россией и Украиной. При этом начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко назвал российские БПЛА “потерявшими курс” из работы систем РЭБ.

Related video

Муравейко сообщил, что в ночь на 10 сентября дежурные силы противовоздушной обороны Беларуси отслеживали дроны, которые сбились с маршрута из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Некоторые из них якобы были сбиты на территории Беларуси.

“В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результаты воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников было уничтожено силами противовоздушной обороны нашей страны на территории Республики”, — заявил Муравейко.

Важно

Россия открывает новый фронт и провоцирует НАТО: что ждет Польшу, — The Economic Times

По его словам, с 23:00 9 сентября до 4:00 утра 10 сентября белорусские военные вели обмен информацией о воздушной обстановке с коллегами из Польши и Литвы. Это якобы позволило Варшаве вовремя поднять силы ПВО и отреагировать на приближение беспилотников.

По утверждению белорусского Генштаба, польская сторона также информировала Минск о приближении неопознанных дронов со стороны Украины. Муравейко назвал такие действия «мерой доверия и укрепления региональной безопасности» и заверил, что Беларусь продолжит сотрудничество в рамках обмена данными о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

“Справедливости ради стоит отметить что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины. Обмен информацией о воздушной обстановке является важным слагаемым обеспечения безопасности э в регионе в целом и способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности”, — подчеркнул Муравейко.

Российские дроны в Польше: детали инцидента

Напомним, в ходе ночной атаки на Украину ночью 10 сентября часть российских беспилотников вошла в воздушное пространство Польши. Варшава сообщила о многочисленных нарушениях и о том, что были применены средства ПВО и боевые самолеты для нейтрализации тех объектов, которые представляли угрозу.

Премьер Польши Дональд Туск объявил о «масштабной провокации» и «беспрецедентном нарушении воздушного пространства». По разным оценкам в Польшу вошли 19 беспилотников, большинство из которых прилетели из Беларуси. По предварительным данным, польские военные сбили над страной четыре российских БПЛА.