Беспрецедентный налет дронов: в Польше тероборона объявила ускоренный вызов резервистов

В Польше сократили время явки резервистов территориальной обороны после того, как в воздушное пространство страны во время массированной атаки РФ на Украину 10 сентября залетело беспрецедентное количество дронов.

Объявление о повышенной готовности опубликовано на официальной странице Территориальной обороны Польши (Wojska Obrony Terytorialnej) в сети Х. В WOT заявили, что сокращенное время явки солдат вводится из-за нарушения воздушного пространства Польши и активации наземных поисково-спасательных работ.

Отныне польские резервисты теробороны могут получить повестку о немедленной явке в следующие сроки:

в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах — до 6 часов;

в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском — до 12 часов;

в других воеводствах не планируется вызов в течение менее 24 часов.

"Просим сохранять спокойствие и распространять только сообщения военных и государственных служб. В случае обнаружения обломков объектов просим не приближаться к ним и сообщить в полицию", — написала пресс-служба польской теробороны.

В 10 воеводствах Польши объявлен ускоренный призыв резервистов теробороны Фото: X (Twitter)

Отметим, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что тероборону будет привлечено для поиска сбитых беспилотников.

Атака на Польшу: детали

Напомним, в ночь на 10 сентября в соцсетях сообщали, что, вероятно, Польша впервые сбивала "Шахеды" над своей территорией. Во время атаки РФ на Украину закрывались несколько польских аэропортов, над страной действовали самолеты НАТО. Около 5 утра оперативное командование Польши сообщило, что военным пришлось сбивать объекты "типа дронов", однако не уточняли, были ли это российские "Шахеды".

Член палаты представителей США, республиканец Джо Уилсон назвал атаку российских "Шахедов" по Польше "актом войны" и призвал ввести против РФ жесткие санкции и дать Украине оружие.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что дроны вторглись в Польшу во время комбинированной атаки РФ на Украину. В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили о беспрецедентном нарушении беспилотниками воздушного пространства страны.