Винница и Бердичев в дыму, дроны вторглись в Польшу: последствия массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 10 сентября россияне осуществили массированную комбинированную атаку на Украину ударными дронами и крылатыми ракетами. В Виннице есть попадания в гражданские объекты. Также о беспрецедентном нарушении дронами воздушного пространства заявили в Польше.

Российская атака 10 сентября в основном была сосредоточена на западном и юго-западном направлении. Фокус рассказывает, что известно о последствиях обстрела.

В ночь на 10 сентября сначала РФ атаковала Украину "Шахедами". Мониторинговые каналы предупреждали об активности вражеской стратегической авиации.

Под утро Россия атаковала Украину более 40 ракетами. Воздушные цели двигались в направлении западных областей, раздавались взрывы во Львове, Виннице, Калуше, Луцке, Ивано-Франковске и Ровно.

Взрывы в Виннице: что известно

Городской голова Винницы Сергей Моргунов впервые за ночь на 10 сентября сообщил о воздушной угрозе в 1:06. В 6:44 он рассказал, что в городе прогремели взрывы, призвал горожан быть в безопасных местах и пообещал предоставить информацию позже.

Первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в 6:53 сообщила, что во время российской вражеской атаки было попадание в гражданские промышленные объекты, на момент публикации новости информации о пострадавших не было.

Отбой тревоги в Винницкой области был объявлен в 7:08.

После взрывов в Виннице поднялся черный дым Фото: Telegram

Местные паблики со ссылкой на очевидцев сообщали, что после взрывов в Виннице над городом поднялся столб черного дыма.

Взрывы в других городах Украины

Городской голова Андрей Садовый в 2:42 сообщил о взрывах во Львове после предупреждения об угрозе удара вражеским дроном. Также угроза удара "Шахедом" объявлялась в 3:59 и 4:06.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в 5:39 сообщал об угрозе ракетного удара, а через полчаса объявил отбой воздушной тревоги. По его словам, после ночной вражеской атаки на Львов дронами и крылатыми ракетами жертв и пострадавших нет.

В Киеве городской голова Виталий Кличко сообщал о работе противовоздушной обороны по российским дронам в полночь. Глава Киевской городской военной администрации также предупреждал о беспилотнике возле города в 3:27. На момент публикации материала информации о повреждениях или пострадавших во время ночной атаки в столице нет.

В Житомирской области от российского обстрела пострадал город Бердичев. Народный депутат Богдан Кицак сообщил об ударе по городу в 6:27.

"Закрывайте окна. По городу распространяется едкий дым! Устранение последствий вражеской атаки состоится после завершения тревоги. Для безопасности спасателей!" — сообщил нардеп.

Нардеп Богдан Кицак сообщил, что в Бердичеве после атаки распространяется едкий дым Фото: скриншот

Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал, что в результате комбинированной атаки на область один человек погиб и еще один получил ранения. Несколько гражданских предприятий и частные дома получили повреждения.

Об атаке дронов на общину сообщил также городской голова Луцка Игорь Полищук. По его словам, в отдельных локациях граждане сообщают об обнаружении обломков БПЛА.

"Слава богу, пострадавших и погибших нет. Информация о серьезных разрушениях инфраструктуры отсутствует", — рассказал Полищук.

В городском совете Волочиска Хмельницкой области сообщили о попадании в складские помещения производственных мощностей, трое горожан получили ранения. Информации о погибших на момент публикации новости нет.

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец рассказал, что над областью обезвредили две вражеские ракеты. В Золотоношском районе области взрывной волной частично разрушило хлев, погибли две коровы, а также повредило окна и крыши в домах. В Звенигородском районе выбило окна в пяти жилых и хозяйственных постройках и зацепило линию электропередач. По словам главы ОГА, обошлось без пострадавших.

Атака на Польшу 10 сентября: что известно

В оперативном командовании Польши в ночь на 10 сентября сообщали, что в воздушном пространстве страны превентивно действуют польские и союзные самолеты из-за подготовки массированной атаки РФ на Украину. Из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности" закрыли несколько аэропортов.

Около 5 утра оперативное командование Польши подтвердило, что военные сбивали над страной объекты, которые нарушили воздушное пространство. Под наибольшей угрозой были Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в сети Х, что самолеты применили оружие против вражеских объектов, и польская армия постоянно находится в контакте с командованием Североатлантического альянса (НАТО)

"Силы территориальной обороны активированы для наземных поисков сбитых дронов", — сообщил министр.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили о беспрецедентном нарушении дронами польского воздушного пространства в результате нападения РФ на территорию Украины.

"Часть дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов", — доложили в командовании.

В ОК ВС Польши сообщили о беспрецедентном нарушении дронами воздушного пространства Фото: скриншот

Член палаты представителей США Джо Уилсон из Республиканской партии отреагировал на атаку российских "Шахедов" по Польше и назвал обстрел союзника НАТО актом войны. Сенатор-демократ Дик Дурбин также заявил, что вторжение "Шахедов" на польскую территорию нельзя игнорировать, поскольку Кремль испытывает решимость союзников защищать Польшу и страны Балтии.

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка сообщил, что на 9 утра по киевскому времени назначено экстренное заседание.

Напомним, днем 9 сентября россияне нанесли удар авиабомбой по очереди за пенсией в Яровой, погибли более 20 человек, примерно столько же получили ранения.

Российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ назвали "провокацией киевского режима" и постановкой убийство украинцев в Яровой.