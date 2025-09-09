"Провокация киевского режима": росСМИ назвали постановкой убийство украинцев в Яровой

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об ударе по поселку Яровая в Донецкой области, в результате которого погибли более 20 человек, являются фейком и провокацией.

Российские оккупационные войска якобы не наносили удары по Яровой 9 сентября, сообщил источник "РИА Новости" в Минобороны РФ.

"Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов", — сказал источник.

Среди названных "фактов" указывается:

воронка от удара в Яровой якобы намного меньше тех, что остаются от ФАБов;

скоординированное издание информации. Источник российских пропагандистов удивило, что сначала информация об ударе появилась в телеграмм-канале Зеленского, а уже потом на других украинских информационных ресурсах;

последний удар ВС РФ в этом районе якобы был нанесен ночью 7 сентября и не по Яровой;

местом выбрана Донецкая область, чтобы якобы продемонстрировать заботу Киева о населении подконтрольных Украине территорий и показать жестокость России.

По словам источника "РИА Новости", после встречи Путина и Трампа на Аляске Киев и европейские лидеры "развернули кампанию по отказу от переговоров и очернению Москвы, чтобы возложить на нее вину за срыв мирного урегулирования".

"Этой же цели служат попытки Киева обвинить Россию в умышленном убийстве мирных жителей, подытожил собеседник агентства", — говорится в материале российских пропагандистов.

Напомним, 9 сентября россияне ударили авиабомбой по очереди за пенсией в Яровой, в результате чего погибли более 20 человек.

Фокус также писал, что "Укрпочта" после удара по Яровой изменит процедуру выплаты пенсий на прифронтовых территориях.